Gemeine Betrüger knöpfen Frau in Hagen fünfstellige Summe ab

Eine fünfstellige Summe luchsten Trickbetrüger einer 81-jährigen Frau in Helfe ab. Sie setzten sie mit einer perfiden Masche unter Druck und erreichten so, dass sie das Bargeld übergab.

Es war am Donnerstag um 10 Uhr, als bei der Seniorin, die in der Straße am Bügel wohnt, das Telefon klingelte. Am Apparat war eine weinende Frau, die vorgab, die Tochter der alten Dame zu sein. Schluchzend berichtete sie, einen Autounfall verursacht zu haben, bei dem ein ungeborenes Kind verstorben sei. Sie säße nun bei der Polizei und komme nur durch eine Kautionszahlung frei.

Anschließend führte ihr vermeintlicher Anwalt, natürlich ein Komplize der dreisten Betrügerin, das Telefonat fort. Er fragte, wieviel Geld die alte Dame aufbringen könne. Sie nannte eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich. Nachdem der „Anwalt“ sie aufgefordert hatte, das Geld sofort zu besorgen, machte sie sich auf den Weg zu ihrer Bank und hob die Summe von ihrem Konto ab. Kurz darauf stand ein unbekannter Mann vor ihrer Tür, den der vermeintliche Anwalt entsandt hatte, um das Geld in Empfang zu nehmen.

Polizei warnt vor perfiden Methoden

Erst als der Fremde verschwunden war, fiel der Seniorin auf, dass sie Opfer eines Trickbetrugs geworden war. Der Polizei in Hagen sind solche Gaunereien bekannt, sie warnt seit langem vor den perfiden Methoden der Betrüger. „Das läuft sehr professionell“, so Polizeisprecher Sebastian Hirschberg: „Man kann den Opfern keinen Vorwurf machen, vor allem nicht, wenn sie mit angeblichen Unglücksfällen von Familienangehörigen konfrontiert werden.“

Die Polizei warnt deshalb erneut davor, sich auf Geldforderungen am Telefon einzulassen. Wem so etwas widerfährt, der sollte das Telefonat beenden und Verwandte oder die Polizei über den Notruf 110 anrufen. Man sollte ältere Mitmenschen auch über die gemeinen Maschen der Betrüger aufklären.

Die alte Dame beschrieb den Mann, der das Geld abholte, als 25 bis 30 Jahre alt, schlank und europäisch mit kurzen, braunen Haaren. Im vorliegenden Fall bittet die Kripo um Hinweise unter Tel. 986 2066.