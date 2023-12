Kirche in Hagen Gemeinsame Botschaft der Kirchen: Stern in der Dunkelheit

Hagen Dechant Dieter Aufenanger und Superintendent Hennig Waskönig blicken auf die Botschaft der Weihnacht in Zeiten der Krisen und Verunsicherung.

Der Evangelische Kirchenkreis Hagen und das Katholische Dekanat Hagen-Witten haben auch in diesem Jahr eine ökumenische Weihnachtsbotschaft auf den Weg gebracht: „In der FinSTERNis strahlt Licht“ – so steht es auf großformatigen Plakaten, die in der Weihnachtszeit an zahlreichen Bushaltestellen und weiteren Werbeflächen in der Hagener Innenstadt zu sehen sind. Auch in den Kirchengemeinden werden die Menschen diese Botschaft wiederentdecken - zum Mitnehmen auf Postkarten, auf Plakaten und thematisch in einigen Gottesdiensten. Wer genau hinschaut, macht eine interessante Entdeckung: Das Wort „Stern“ steckt mitten in der „Finsternis“. Die Hintergründe erörtern die beiden Kirchen in Form eines Interviews mit Dechant Dieter J. Aufenanger und Superintendent Henning Waskönig, das vom Evangelischen Kirchenkreis zur Verfügung gestellt wurde.

Ein besonderes Motiv haben Sie für Ihre diesjährige Botschaft ausgewählt: Glauben Sie, dass es in diesen Zeiten vielen Menschen gelingt, das Licht in der Dunkelheit zu erkennen?

Dieter Aufenanger: Was ist heute „Licht“ in unserer „Dunkelheit? Dunkelheit lässt sich bestimmt schnell umschreiben: drohende Arbeitslosigkeit, unheilbare Krankheit, Familienstreit, Einsamkeit, finanzielle Sorgen, Angst und Unsicherheit vor fremden Kulturen und Menschen. Licht wird da sichtbar, wo Menschen „sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen“, wo sie einander zulächeln, wo Solidarität mit Benachteiligten sichtbar wird, „wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken“, wo aus dem Gegeneinander ein Miteinander wird, wo wir uns als Menschen ansehen – mit gleicher Würde und Achtung und Respekt voreinander.

Superintendent Henning Waskönig (links) und Dechant Dieter J. Aufenanger. Foto: Fine Bosqui/Privat / Evangelischer Kirchenkreis Hagen

Henning Waskönig: Ich bin mir nicht so sicher, ob es vielen Menschen gelingt, das Licht in der Dunkelheit zu erkennen. Die großen wie die kleinen Dunkelheiten sind schon sehr mächtig. Da bleibt vieles Dunkle einfach dunkel. Und trotzdem ist mit Weihnachten die Verheißung verbunden, dass ein Licht aufgeht. Der Stern steht am Himmel, Gott wird Mensch. Entscheidend hierbei ist allerdings nicht die Brillanz der eigenen Augen, die trotz aller Finsternis noch etwas Helles erkennen. Die gute Nachricht geht anders: Das Licht der Weihnacht geht auf und strahlt, ganz ohne das eigene Zutun. Denn Gott will uns Menschen nahe sein. Hierfür wird er alles geben, sogar sich selbst.

Und trotzdem ist mit Weihnachten die Verheißung verbunden, dass ein Licht aufgeht. Henning Waskönig, Superintendent

Was sagen Sie Menschen, die den leuchtenden Stern in der Finsternis nicht entdecken können, die Angst haben, die keinen Trost finden?

Waskönig: So wie euch geht es vielen anderen auch. Ihr seid mit dem, was ihr erlebt oder vermisst nicht allein. Seit vielen Jahren singen Menschen in der Adventszeit: „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal.“ Es kann gut sein, dass Trost sich verzögert und Angst nicht verschwindet. Zugleich aber würde ich zu einem trotzigen Festhalten an dem alten Versprechen der Engel, damals auf dem Feld bei den Hirten, ermuntern: „Fürchtet euch nicht!“

Vielleicht wird das Licht verdeckt von meinen Sorgen, meinen Ängsten – da braucht es jemanden, der mir Mut macht, Hoffnung gibt und mit mir zusammen, den Stern, das Licht neu entdeckt. Dieter Aufenanger, Dechant

Aufenanger: Gerade diese Menschen brauchen Unterstützung und Hilfe, den Stern, das Leuchten doch zu entdecken. Denn auch wenn ich den Stern nicht sehen kann, er ist doch vorhanden. Vielleicht wird das Licht verdeckt von meinen Sorgen, meinen Ängsten – da braucht es jemanden, der mir Mut macht, Hoffnung gibt und mit mir zusammen, den Stern, das Licht neu entdeckt: Hab keine Angst! Steh auf, richte dich auf und schau genau hin! Der Stern leuchtet!

Die Sehnsucht nach Licht ist wahrscheinlich groß. Und diese Sehnsucht braucht passende Orte. Hat Kirche solche Räume zu bieten?

Waskönig: Ich denke ja. In unseren Weihnachtsgottesdiensten ist viel Platz für die Sehnsucht nach Licht. Und auch für das Licht selbst. Zugleich aber merken wir, dass einige Plätze in unseren Gottesdiensten frei bleiben. Vielleicht liegt das an der Unverfügbarkeit des Weihnachtslichtes. Ich habe es nicht selbst in der Hand, ob meine Augen das Licht der Heiligen Nacht entdecken und die Botschaft von der Geburt Jesu mein Innerstes erreicht. Hierüber kann ich nicht verfügen. Das ist für uns Menschen heute allerdings eine ungewohnte und vielleicht sogar unliebsame Erfahrung.

Aufenanger: Die Kirchen mit ihren vielfältigen Lichtern jetzt zu Weihnacht an den Christbäumen, an der Krippe oder im Kirchenschiff erzeugen ein Gefühl von Wärme und Sicherheit, von Geborgenheit und Annahme. Besonders strahlt das „Friedenslicht aus Bethlehem“ hervor, welches in den Kirchen steht und uns zum Frieden miteinander aufruft und auffordert. Für mich ist Kirche, dass Menschen das Licht des Friedens und der Freude weitergeben. Oder wie die Engel es verkünden: Menschen, die guten Willens sind – dies sind Leuchtzeichen und Lichtbringer unserer Tage.

Was ist für Sie persönlich, mit Blick auf die kommende Weihnachtszeit, ein Lichtmoment? Oder: Was könnte einer sein?

Aufenanger: Für mich sind die Gottesdienste an den Feiertagen besondere Lichtmomente. Dazu zählen die Familienmessen an Heiligabend in unseren Kirchen am Hagener Kreuz mit dem Thema „In der FinSTERNis strahlt ein Licht“. Auch die Christmette am Abend, die eine ganz besondere Atmosphäre innehat, spiegelt so einen Lichtmoment wider. Ein besonderer Lichtmoment für mich persönlich ist die gemeinschaftliche Feier am 2. Weihnachtstag mit meiner Familie, mit meinen Eltern, meinen Geschwistern und den vielen Neffen, Nichten, Großneffen und -nichten. Miteinander feiern, zusammen singen und lecker essen.

Waskönig: Ich kann da gut dran anschließen: Am 1. Weihnachtstag ist ein Großteil unserer Familie in diesem Jahr bei uns zu Hause. Diesmal haben wir zudem einen besonderen Gast. Ein Austauschschüler aus Argentinien wird mit uns Weihnachten feiern. Da wird unser Zuhause noch mehr zur Herberge. Dieses Ereignis wirft bereits sein Weihnachtslicht voraus.

