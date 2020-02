Gericht hält auch Fahrverbote für verhältnismäßig

Angesichts der drohende Dieselfahrverbote in mehreren deutschen Städten hatte zuletzt das Berliner Umweltministerium im Vergleich zu der EU-Richtlinie das Bundesimmissionsschutzgesetz (§ 47 Absatz 4a Satz 1) gelockert und darin festgelegt, dass Diesel-Fahrverbote „in der Regeln nur in Gebieten in Betracht“ kämen, „in denen der Wert von 50 μg/m³ (Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft) im Jahresmittel überschritten worden ist“ – der EU-Grenzwert liegt allerdings bei 40 μg/m³.

Die Richter beim Oberverwaltungsgericht in Münster vertraten hingegen zuletzt die Haltung, dass der EU-Grenzwert einzuhalten sei (Az.: 8 A 2851/18). Andernfalls sei die zuständige Behörde verpflichtet, diejenigen Maßnahmen anzuordnen, mit denen die Überschreitung so kurz wie möglich gehalten werden können. „Dabei kann es auch unterhalb eines Immissionswerts von 50 μg/m³ verhältnismäßig sein, Fahrverbote anzuordnen, so das OVG.

Parallel läuft in Brüssel bereits ein Vertragsverletzungsverfahren wegen unzureichender Umsetzung der Luftreinhalte-Richtlinie. Sie war bis zum 10. Juni 2010 in den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen. „Clean Air for Europe“ (CAFE) nennt die Europäische Kommission ihre thematische Strategie zur Bekämpfung der Luftverschmutzung.