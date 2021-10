Gericht Hagen: 15-Jähriger wegen Vergewaltigung verurteilt

Die Polizeiwache in der Bahnhofstraße in Hagen: Im Parkhaus direkt über der Wache hat ein Jugendlicher (14 Jahre alt) eine Frau (21) vergewaltigt.

Hagen. Ein 15-Jähriger aus Hagen ist wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Die Tat hatte er im Parkhaus über der Polizeiwache begangen.

Der als „14-Jähriger“ bekannt gewordene jugendliche Intensivtäter, der Ende März im Parkhaus über der Innenstadtwache der Polizei Hagen eine Frau (21) vergewaltigte, ist soeben zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Das Landgericht ordnete die Unterbringung des inzwischen 15-Jährigen in der geschlossenen Jugendpsychiatrischen Forensik in Marsberg an. Dort soll er eine mindestens zweijährige Alkohol-Entzugstherapie durchlaufen und seinen Schulabschluss machen.

Jugendlicher aus Hagen verübt mehr als 80 Straftaten

Im Herbst und Winter vergangenen Jahres sowie Anfang des Jahres war der Jugendliche durch über 80 Straftaten auffällig geworden. Jedoch erst nach der Vergewaltigung kam er in Untersuchungshaft.

Sein Verteidiger Ihsan Tanyolu (Dahl) übt deshalb Kritik: „Es ist schade, dass erst die Justiz eingreifen musste, aber vorher vom Jugendamt keine nützlichen Maßnahmen getroffen wurden.“

