Diebstahl in Hagen Gewahrsam: Mann (37) klaut Bierkiste an Tankstelle in Elsey

Elsey. Erst stahl der Mann eine Kiste Bier aus der Tankstelle, dann wurde er erwischt. Nach einem Platzverweis kam er zurück. Dann packte die Polizei zu.

Nachdem ein 37-Jähriger am vergangenen Mittwoch gegen 20.30 Uhr zunächst einen Kasten Bier von einem Tankstellengelände in der Elseyer Straße in Hagen entwendete, wurde der Hagener im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen. Ein Mitarbeiter hatte den Mann bei dem Diebstahl beobachtet und sah, wie dieser zunächst hinter der Tankstelle alle Flaschen entnahm. Anschließend betrat er mit dem leeren Kasten den Verkaufsraum und fragte nach einer Zigarre. Er behauptete bei Eintreffen der Polizei, dass eine Frau ihm den Kasten geschenkt hätte. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige und einen Platzverweis für das Gelände. Der Tankstellenbetreiber sprach zudem ein Hausverbot gegen ihn aus. Der 37-Jährige kehrte jedoch gegen 22 Uhr wieder stark alkoholisiert zurück und weigerte sich anschließend, das Gelände wieder zu verlassen. Die Polizei nahm den Mann zur Ausnüchterung und zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Er hatte einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille. Er erhielt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

