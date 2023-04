Schläge auf Kopf Gewalttätiger Zechpreller greift Taxifahrer in Hagen an

Hagen. Zuerst bewarf er den Taxifahrer mit Kleingeld, dann zerstörte er den Rückspiegel: Ein Zechpreller rief in Hagen die Polizei auf den Plan.

Taxifahrer leben mitunter gefährlich. Diese böse Erfahrung musste auch ein 57-jähriger Fahrer in Hagen machen, der am Mittwochabend von einem Fahrgast angegriffen wurde.

Gegen 23.15 Uhr war der 27-jährige Mann am Hauptbahnhof in das Taxi eingestiegen. Die Fahrt endete in der Pelmkestraße in Wehringhausen.

Dort teilte der Fahrer seinem Gast den zu zahlenden Betrag mit: gut 13 Euro zeigte der Taxameter an.

Statt den vollen Betrag zu entrichten, warf der 27-Jährige dem Taxifahrer nur 11,20 Euro in Scheinen und Münzen auf den Schoß. Außerdem schlug er dem Fahrer mit der geballten Faust gegen die Schulter und ins Gesicht. Dabei beugte er sich weit nach vorne und stieß gegen den Rückspiegel, der dadurch zu Bruch ging.

Polizisten stehen vor verschlossener Tür

Nach dem Angriff stiegt der 27-Jährige aus und ging in seine Wohnung. Den alarmierten Polizeibeamten gelang es jedoch, die Personalien des Tatverdächtigen zu ermitteln. Als sie ihn zu dem Sachverhalt befragen wollten, öffnete er ihnen nicht die Tür.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Zechbetruges sowie Sachbeschädigung gegen ihn ein. Da die Personalien bekannt waren und der Mann ohnehin demnächst eine Vorladung erhalten wird, wäre es unverhältnismäßig und nach Angaben eines Polizeisprechers nicht erlaubt gewesen, die Tür einzutreten, um den Verdächtigen sofort zur Rede stellen zu können.

Der Taxifahrer wurde durch den Angriff leicht im Gesicht verletzt, musste aber nicht rettungsdienstlich versorgt bzw. ins Krankenhaus gebracht werden.

Ladendieb in Hagen festgenommen

In einer Parfümerie in der Elberfelder Straße wurde am Mittwochnachmittag ein 45-Jähriger Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Er hatte Parfüm in seine Tasche gesteckt und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Nach Eintreffen der Polizei fanden die Beamten weiteres Diebesgut bei ihm.

Der Mann hatte zudem ein griffbereites Cuttermesser in seiner Tasche. Als ihm die Beamten eröffneten, dass er vorläufig festgenommen werde, wollte er sich gegen das Anlegen der Handschellen wehren und bedrohte einen Beamten. Nun kommen mehrere Strafanzeigen auf in zu.

