Gewerkschaften feiern den 1. Mai in Hagen als Familienfest

Laden am Montag, 1. Mai, zur traditionellen Mai-Kundgebung in den Volkspark ein (von links): Jens Mütze (1. Bevollmächtigter IG Metall), Detlef Steinbach (stellv. Stadtverbandsvorsitzender DGB), Stefan Marx (DGB-Stadtverbandsvorsitzender) und Bettina Schwerdt (stellv. Bezirksleiterin Verdi Südwestfalen).

Hagen. Ein 1. Mai ohne Demozug? Der DGB in Hagen will es in diesem Jahr versuchen. Reichlich Themen gibt es an dem Tag trotzdem.

Ein Tag der Arbeit ohne Demonstrationszug durch das Herz der Innenstadt? Das ist möglich: Den Beweis möchte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Abstimmung mit den unter seinem Dach gebündelten Branchen-Vertretungen jetzt auch in Hagen antreten. Statt ökumenischem Frühgottesdienst in der Johanniskirche (fällt ersatzlos aus) mit anschließendem Umzug in Richtung Volkspark (fällt ersatzlos aus) startet diesmal die Mai-Kundgebung direkt um 11 Uhr an der Konzertmuschel und geht nach kurzen Redebeiträgen nahtlos in ein geselliges Familienfest über.

„Diesmal steht der inhaltliche Austausch im Vordergrund“, möchte der DGB-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Marx beim Restart nach der Corona-Pause diesmal eher in Plauder-Atmosphäre die gewerkschaftlichen Themen in den Vordergrund schieben. Für den musikalischen Rahmen sorgt dabei Leo Karter. Externe Gäste ohne lokale Botschaften bleiben diesmal der geneigten Zuhörerschaft erspart.

Industriestandort bewahren

Als Kurz-Redner am Bühnenmikrofon wird der örtliche DGB-Chef mit Blick auf die Hagener Fußgängerzone einen dringenden Häutungsprozess einfordern, um Hagen vor der Ödnis zu bewahren. Ebenso plant er – quasi an der Seite des Kämmerers – die Entschuldung der Kommunen anzumahnen und ein höheres Tempo bei der Bereitstellung von Gewerbeflächen einzufordern.

Ein Thema, das genauso Jens Mütze, 1. Bevollmächtigter der IG Metall, unter den Nägeln brennt: „Hier tut sich die Stadt Hagen schon seit Jahren schwer, Flächen anzubieten und zu vermarkten. Gerade bei den Brachen müssten wir viel schneller werden“, gibt er eine Kritik weiter, die auch von vielen Unternehmen an die Gewerkschaften herangetragen wird. „Beim Areal von Krupp-Brüninghaus in Vorhalle wird mit der Dörken-Nachfolge ja durchaus deutlich, was hier möglich ist“, so Mütze. Ähnliches müsse jetzt auch in der Sedanstraße bei der TWB-Presswerk-Nachfolge geschehen: „Hier gibt es reichlich Unternehmen, die sich für die Produktionshallen interessieren“, setzt er auf deutlicheres Engagement ebenso seitens der Politik.

Schwierige Rahmenbedingungen

Als Mai-Redner schickt die IG Metall Thomas Richter ans Mikrofon. Der Betriebsratsvorsitzende der Deutschen Edelstahlwerke (DEW) in Hagen möchte nicht bloß über den Restrukturierungsprozess und die drohende Arbeitsplatzverluste am Standort berichten, sondern auch beispielhaft verdeutlichen, wie hohe Strom- und Gaspreise den Industriestandort gefährden.

Hagen müsse dringend intensiv an den passenden Rahmenbedingungen für einen beständigen Industriestandort arbeiten, zumal davon auch das Handwerk profitiere, gehen die Forderungen der Gewerkschaft auf lokaler Ebene deutlich über das stete Werben für faire Löhne für qualifizierte Arbeit hinaus. Das gelte vor allem für das Thema Ausbildung: „Es gibt keinen Betrieb in Hagen ohne Nachwuchsprobleme“, erinnert Mütze daran, dass ein angemessener Tariflohn bei aller Attraktivität eines Betriebes hier ein sehr starkes Argument sei. „Ausbildung ist die Grundlage für Innovation und Transformation – hier verfolgen wir ein gemeinsames Ziel mit der SIHK und den Arbeitgebern.“

Hohe Arbeitsverdichtung

Die Verdi-Interessen wird am Tag der Arbeit exemplarisch Pia Wolf formulieren, die aus Sicht der Pflegeberufe auf die aktuellen Arbeitsbelastungen und die Bezahlung in dieser Branche eingeht. „Der öffentliche Dienst ist in der Job-Welt längst nicht mehr der 6er im Lotto“, erzählt die stellvertretende Verdi-Bezirksleiterin Bettina Schwerdt über wenig reizvolle Arbeitsverdichtung, Fachkräftemangel und zähe Aufstiegsmöglichkeiten. Zugleich erinnert die Verdi-Vertreterin daran, dass ungelöste Standortfragen wie der Mangel an Kita- und OGS-Plätzen, bezahlbarem Familien-Wohnraum sowie die Qualität von Schulen die Personalakquise im öffentlichen Dienst zusätzlich belasteten.

Reichlich Stoff also, um am kommenden Montag bei absehbarem Genießerwetter miteinander ins Gespräch zu kommen. Die kulinarische Versorgung mit Currywurst und mehr übernimmt dabei „Kikis Schlemmerexpress“, der zumindest in vielen Hohenlimburger Betrieben schon Kult-Status genießt. Dazu serviert das Allerwelthaus Vegetarisches mit fairem Kaffee und Kuchen. Ein vielfältiges Spiele-Angebot für Kinder rundet das Rahmenprogramm am Tag der Arbeit ab – diesmal ganz ohne Demo-Marsch und angegliedertem Kulturfest.

Bereits eine Stunde vorher ruft die Bürgerinitiative Montagsdemonstration am 1. Mai zu einer Demonstration auf. Das Motto: „Heraus zum 1. Mai, dem internationalen Kampftag der Arbeiter und ihrer Familien!“ Beginn ist um 10 Uhr vor der Johanniskirche.

