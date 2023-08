Gewinner zur Gestaltung des Seeparks Hengstey steht fest

Hagen. Das Planungsbüros Planorama (Berlin) hat die Jury überzeugt und gestaltet den Seepark in Hagen-Hengstey. Alle Entwürfe sind im Rathaus zu sehen.

Der Gewinner des Wettbewerbs zur Gestaltung des Seeparks Hengstey steht fest: Der Entwurf des Planungsbüros Planorama aus Berlin hat die elfköpfige Jury am meisten überzeugt. Nun steht fest, wie der Seepark zukünftig aussehen könnte.

Eine Ausstellung mit den Entwürfen aller teilnehmenden Planungsbüros findet von Montag, 4. September, ab 12 Uhr, bis Donnerstag, 7. September, im Foyer des Ratssaals im Rathaus an der Volme in Hagen statt.

Dienstag und Mittwoch können Interessierte die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Rathauses an der Volme von 8 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 18 Uhr besuchen.

Von ursprünglich 15 teilnehmenden Planungsbüros haben elf ihre Entwürfe fristgerecht eingereicht. Die ersten drei Entwürfe werden mit einem Preisgeld honoriert.

Begegnung zwischen Mensch und Natur

Vorgabe für den Wettbewerb im Rahmen der Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 war, das ehemalige Rangierbahnhofsgelände der deutschen Bahn zu revitalisieren und einen multifunktionalen Natur- und Erlebnisraum am Hengsteysee zu planen.

+++ Lesen Sie auch: Seepark in Hagen: Blick auch aufs Wasser richten +++

Neben den zahlreichen Angeboten wie Eventflächen, Sport und Spielflächen, soll auf rund 70 Prozent der Fläche ein Park entstehen, der den Hagenerinnen und Hagenern sowie Besucherinnen und Besuchern einen Begegnungsraum zwischen Mensch und Natur bietet.

Erlebnispfade geplant

Erlebnispfade greifen Themenbereiche wie Gartenkunst, Natur- und Umweltbildung sowie Industriekunst auf. Der Ruhrtalradweg soll aufgewertet werden und eine Promenade am See das flanieren ermöglichen. Preisgelder in Höhe von 105.000 Euro.

Der Gewinnerentwurf hat nach Meinung der Jury die gestellte Aufgabe am besten gelöst und bietet den größten Mehrwert für die Hagenerinnen und Hagener. Die Jurymitglieder haben nach den Kriterien wie Qualität, Funktion, Wirtschaftlichkeit und Gestaltung entschieden. Neben der eigentlichen Jury haben noch zahlreiche beratende Mitglieder aus Hagen sowie Fachexperten bei der Auswahl des Gewinners mitgewirkt.

Preisgelder belaufen sich auf insgesamt 105.000 Euro

Die Preisgelder belaufen sich auf insgesamt 105.000 Euro, die auf die ersten drei Plätze sowie auf weitere teilnehmende Planungsbüros als Anerkennung für besondere Ideen aufgeteilt werden.

Seepark soll Strahlkraft für Hagen und die Region entfalten Durch die Ergebnisse im Rahmen des Wettbewerbes ist es möglich, auch für die Zeit nach der IGA 2027 eine planerische Grundlage zu bieten, die durch vorhandene Förderprogramme eine Umsetzung erfahren kann. So wird sich der Seepark langfristig zu einem neuen freizeittouristischen Erholungsraum entwickeln, der mit einem modernen Angebot an Attraktionen eine große Strahlkraft für Hagen und die Region entfalten wird.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen