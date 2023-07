Gewitter und Starkregen: Unwetterwarnung für Hagen

Hagen. Der Deutsche Wetterdienst warnt am heutigen Sonntag vor schweren Gewittern und Starkregen. Zwischen 15 und 23 Uhr könnte es Hagen treffen.

Seid auf jeden Fall vorsichtig: Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorabinformation herausgegeben, sprich, es liegt eine Unwetterwarnung für die Stadt Hagen vor.

Am heutigen Sonntag, 9. Juli, in der Zeit von 15 bis 23 Uhr, muss demnach mit starkem Gewitter gerechnet werden.

Es kann zu orkanartigen Böen kommen

Im heutigen Nachmittagsverlauf und am Abend entwickeln sich von Benelux her teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Es kann zu orkanartigen Böen bis 110 km/h sowie zu Hagel um 3 Zentimeter kommen.

Starkregen könnte Hagen am Nachmittag treffen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Extrem heftiger Starkregen erwartet

Der Deutsche Wetterdienst in seiner Warnung für die Stadt Hagen weiter: Bei besonders schweren Entwicklungen sind vereinzelt und lokal eng begrenzt auch extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter, Orkanböen um 120 km/h sowie Hagel um 5 cm nicht ganz ausgeschlossen.

In der ersten Nachthälfte, so lauten die Prognosen der Wetterexperten, ziehen die Gewitter dann nordostwärts ab und verlieren dabei an Intensität.

Unwetterlage mit hohem Unwetterpotential

Laut Wetterdienst ist das Geschilderte ein Hinweis auf eine Unwetterlage mit hohem Unwetterpotential, die Bürger sollten sich darauf einstellen. Der Deutsche Wetterdienst aktualisiert seine Warnungen und Informationen den Tag über immer wieder auf seiner Homepage.

+++ Lesen Sie auch: „JYSK“ ist aus der City verschwunden, bleibt aber in Hagen +++

Gewitter wie oben beschrieben treten meist sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte und Regionen.

Genauere Informationen zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen.

Auch Hitze ist ein Problem

Auch die Hitze macht am heutigen Sonntag (wie auch schon am gestrigen Samstag) sicherlich vielen Hagenern zu schaffen: Die Hitze wird besonders alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Am Sonntag wird bis zu einer Höhe von etwa 400 Metern eine starke Wärmebelastung erwartet.

Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Deshalb sollen die Bürger nach Möglichkeit die Hitze meiden, auf Sport im Freien verzichten und ausreichend Wasser trinken. Die Innenräume sollen nach Möglichkeit kühl gehalten werden.

Zwei Stärkegrade

Hitze lässt sich unterteilen in zwei Stärkegrade – starke Wärmebelastung und extreme Wärmebelastung.

Bei starker Wärmebelastung liegt die gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad, zusätzlich gibt es nur eine geringe nächtliche Abkühlung.

Bei extremer Wärmebelastung liegt die gefühlte Temperatur bei über 38 Grad.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen