Glasfaser Breckerfeld: Hohe Stolperkanten nach der Baustelle

An der Straße Brauck in Breckerfeld hat die Telekom Glasfaser verlegt. Zurück blieben gefährliche Furchen in der Straße.

Breckerfeld. Das Glasfaserkabel der Telekom ist in der Straße Brauck in Breckerfeld verlegt. Zurück bleibt eine Stolperkante, die die Anwohner ärgert.

Es war ein Leben an einem Graben. Und jetzt ist es seit Wochen ein Leben an einer Furche. Was für Peter Cürten und seine Nachbarn weit weniger schlimm sein könnte, als für abgelenkte Radfahrer oder Wanderer, von denen die Straße Brauck in Breckerfeld gerade an Wochenenden viel frequentiert wird. Aber den Zustand der Straße, den eine Baufirma im Auftrag der Telekom hinterlassen hat, ist in den Augen der Anwohner eine Frechheit.

So sehr sie sich auch darüber freuen, dass auch dieser Zipfel Breckerfelds künftig per Glasfaser erschlossen wird, so sehr wundern sie sich über das, was sich vor ihrer Tür abgespielt hat. „Am 23. Juni wurde ein Graben vor unseren Häusern gezogen“, sagt Peter Cürten. Der verläuft zum Teil am Rande der Fahrbahn, zweimal aber überquerte er die Straße auch. „Und bis heute sind die Arbeiten nicht beendet.“

Frau stolpert und stürzt

Ein Umstand mit Folgen: „Am 8. August ist hier eine Dame gestolpert und gestürzt“, beschreibt Peter Cürten einen Unfall, den er selbst beobachtet hat. Ob es mehr gegeben hat, weiß er nicht. Aber so weit müsse es ja nun nicht kommen.

Kann es aber leicht. Zwar sind die Gräben am Brauck zugeschüttet, eine provisorisch wirkende Deckschicht auch aufgezogen, der Höhenunterschied zur normalen Fahrbahn beträgt aber rund fünf Zentimeter. Eine Stolperkante, die Fußgängern oder Radfahrern leicht zum Verhängnis werden kann.

Bemühungen ohne Effekt

Dabei war Cürten nicht untätig. Er habe sich beim Bauamt gemeldet, allerdings keine Rückmeldung erhalten. Auch bei der Telekom-Filiale an der Elberfelder Straße in Hagen, in der Cürten bereits einen Glasfaservertrag unterschrieben hat, ist er noch mal vorstellig geworden. Ohne Effekt. Auch die Hotline des Unternehmens hat Cürten noch mal kontaktiert. Ergebnisfrei. „Dabei haben wir einen viel frequentierten Radweg direkt vor der Tür.“

Immerhin: Nachdem die Redaktion bei der Telekom angefragt hat, scheint sich nun etwas zu tun. Das Unternehmen werde sich mit dem Fall beschäftigen. „Nach dem Abschluss von Maßnahmen zum Netzausbau hinterlässt die Telekom keine offenen Baustellen“, so Sprecherin Katja Kunicke. „Der Anspruch der Telekom beim Glasfaserausbau ist es, Straßen und Gehwege in keinem schlechteren Zustand zu hinterlassen, als diese vorgefunden wurden.“

Telekom will nachbessern

Die Stadt Breckerfeld wiederum hatte parallel den Breitbandbeauftragten kontaktiert. Der wiederum habe einen engen Draht zum Bauleiter der Telekom. „Eine Abnahme mit Beteiligung der Stadt erfolgt dann, wenn sämtliche Ausbauarbeiten im Stadtgebiet abgeschlossen sind“, so Bürgermeister André Dahlhaus.

Übrigens: Zwei Arbeiter sind am Donnerstag am Brauck aufgeschlagen und haben die Furchen vermessen. „Sie haben mir erklärt, dass sie Anfang nächster Wochen tätig werden wollen“, sagt Cürten. Eine Absicht, die die Telekom bestätigt.

