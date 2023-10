Gleich drei Haftbefehle: Polizei fasst 30-Jährigen Hagener

Hagen-Mitte. Die Hagener Kripo hat einen Mann festgenommen, gegen den gleich drei Haftbefehle vorlagen.

Ein mit gleich drei Haftbefehlen gesuchter Hagener ist der Polizei ins Netz gegangen. Bei einer Streifenfahrt am Hauptbahnhof kontrollierten Polizeibeamte des zivilen Einsatztrupps am Donnerstagnachmittag einen 30-Jährigen, gegen den insgesamt drei Haftbefehle vorlagen. Gegen 14.20 Uhr überprüften die Kripo-Beamten in der Straße am Hauptbahnhof die Personalien des in Hagen wohnenden Mannes.

Abgeführt ins Gewahrsam

Es stellte sich heraus, dass er wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit drei Haftbefehlen gesucht wurde. Insgesamt hatte er eine Ersatzfreiheitsstrafe von über 300 Tagen oder eine Geldstrafe von über 6000 Euro zu bezahlen. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Dort konnte er Teilzahlungen leisten und wurde wieder entlassen.

+++ Auch lesenswert: Montag beginnt die Notreparatur an der gesperrten Brücke in Hagen-Eilpe +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen