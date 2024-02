Gold beschlagnahmt: Kommen diese Eheringe aus Hagen?

Hagen Schleierfahnder beschlagnahmen rund 50 Kilogramm Goldbarren und Schmuck. Darunter die Ringe von „Gert“ und „Heike“. Sie könnten aus Hagen stammen

Im Oktober 2023 haben Schleierfahnder an der A3 in Niederbayern unter anderem rund 50 Kilogramm Gold in Form von Goldbarren und Schmuck beschlagnahmt. Der 60-jährige Fahrer des Wagens und seine 42-jährige Mitfahrerin hatten in ihrem Fahrzeug insgesamt knapp eine halbe Million Euro Bargeld sowie rund 50 Kilogramm Gold in Form von Goldbarren und Schmuck versteckt.

„Unter dem Schmuck befanden sich auch zwei Ringe. Es ist nicht auszuschließen, dass der Schmuck eventuell aus den Bereichen Koblenz, Duisburg, Köln oder auch Hagen stammen könnte“, so die Polizei Hagen, die fragt: Wer kann etwas über die Herkunft der Ringe berichten oder hat diese schon einmal gesehen?

Ein weiterer Ring mit der Gravur Gert wurde sichergestellt. Foto: PP NB

Aufgrund der Gravuren „Gert ∞ 31.08.2023“ und „Heike ∞ 31.08.2023“ gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich um zusammengehörige Eheringe handeln könnte. Die beiden Ringe sind den bisherigen Untersuchungen zufolge aus 585er-Gold gefertigt.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Ringe: Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der 0851/9511-2300 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr) oder unter pp-nb.passau.kpi@polizei.bayern.de. Jedoch nimmt auch jede andere Polizeidienststelle sachdienliche Hinweise entgegen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen