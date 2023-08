Polizei in Hagen Grabstein lehnt in Hagen an einer Bushaltestelle

Altenhagen. Einen besonders bizarren Fund machen Anwohner am Wochenende in Altenhagen: Wie kommt ein Grabstein an eine Bushaltestelle?

Ein Grabstein an einer Bushaltestelle hat am Wochenende in Altenhagen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Samstag meldeten Zeugen der Leitstelle Hagen, dass sich in der Kinkelstraße ein Grabstein an einer Bushaltestelle befinde. Eine Streifenwagenbesatzung fand den Stein gegen 10 Uhr an der Bushaltestelle „Blumenstraße“ an einer Hauswand lehnend. Verdächtige Personen konnten nicht angetroffen werden.

Polizei erstattet Anzeige

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Grabstein von dem dazugehörigen Grab entwendet wurde, liegt der Anfangsverdacht einer Straftat vor. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02331/986 20 66 zu melden.

Dies wäre nicht das erste Mal, dass Kinder oder Jugendliche vom Altenhagen Friedhof eine solche Freveltat verübten. Schon vor einigen Jahren berichteten Anwohner aus der Helmholtzstraße, dass sie dort Jugendliche beobachtet hätten, die mit einer Schubkarre einen Grabstein vom angrenzenden Friedhofsgelände durch die Straßen chauffierten.

+++ Auch lesenswert: So entwickeln sich die Preise bei den Hagener Mietwohnungen +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen