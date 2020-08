Gravierende Änderungen im Innenstadtverkehr in Hagen

Hagen. Der Kreisel an der Eilper Straße in Hagen wird voraussichtlich am Mittwoch geöffnet. Dann gibt es gravierende Änderungen in der Verkehrsführung.

Die Arbeiten am Kreisel an der Eilper Straße können voraussichtlich – die noch durchzuführenden Fahrbahnmarkierungen sind witterungsabhängig – am Mittwoch, 2. September, abgeschlossen werden. Das teilte die Stadt Hagen am Donnerstag mit.

Mit Öffnung des Kreisverkehrs beginne der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) mit dem Ersatzneubau der Marktbrücke. Während der gesamten 15-monatigen Bauphase sei die Überquerung der Volme auf dem Märkischen Ring nicht möglich. Der Parkplatz an der Volmestraße dient als Lagerfläche und steht für die Dauer des Neubaus nicht zur Verfügung. Der Neubau erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten, weshalb der Verkehr auf der Volmestraße auf unterschiedlichen Wegen umgeleitet wird. Es werden Kanalbauarbeiten, die Erneuerung von 180 Metern Gas-, Wasser- und Stromleitungen und andere Arbeiten durchgeführt.

Rückbau der Verkehrsinseln

In der ersten Bauphase erfolgt der Rückbau der vorhandenen Verkehrsinseln, die Herstellung einer provisorischen Fahrspur im Bereich des jetzigen Gehweges im Bereich der Parkplatzfläche sowie die Einrichtung der Baustelle und der Verkehrsführung. Der Verkehr Richtung Eilpe verläuft zweispurig. In der Gegenrichtung stadteinwärts werden die zwei Fahrspuren auf eine reduziert, um in diesem frei werdenden Baufeld zuerst die umfangreichen Arbeiten der Versorgungsunternehmen und anschließend den Straßenbau abarbeiten zu können.

Aufgrund einer Einigung mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) bietet es sich an, die Spursperrung und die einspurige Verkehrsführung ab der Baumaßnahme „Marktbrücke“ bis zur Kreuzung Heinitzstraße beizubehalten, so die Stadt. Im Gegenzug könne der zweite Linksabbieger an der Kreuzung Heinitzstraße/Märkischer Ring wieder geöffnet werden.

Der zweite Bauabschnitt lässt sich räumlich in drei Bereiche teilen. Im Baufeld Ost (zwischen „Obere Wasserstraße“ und „Buschhofstraße“ auf der B54 in Richtung Finanzamt) werden im wesentlichen Strom-, Gas-, Wasser- und Verkehrstechnikleitungen neu verlegt. Zentrum des Baufelds Mitte ist die Marktbrücke. Hier erfolgt der komplette Abbruch und anschließende Neubau.

Zwei Zeitfenster

Der dritte Bereich ist das Baufeld West, das sich auf dem Märkischen Ring von der Potthofstraße bis zur Marktbrücke streckt. Für diesen Bereich sind im Nachgang zu den Arbeiten an der Marktbrücke Tiefbauarbeiten geplant.

Die Bauarbeiten in den drei Bereichen lassen sich in zwei Zeitfenster aufteilen. Zu Beginn wird der Verkehr auf der Volmestraße in Richtung Eilpe einspurig geführt. In der Gegenrichtung läuft der Verkehr größtenteils weiter zweispurig. Im Anschluss wird der Verkehr auf der Volmestraße, Richtung Finanzamt, verschwenkt geführt und im Kreuzungsbereich Volmestraße/Märkischer Ring, außer im Bereich Märkischer Ring 101 bis kurz vor den Emilienplatz, in zwei Spuren geteilt. Der Verkehr in der Gegenrichtung bleibt wie zuvor.

Für Autofahrer ergeben sich durch die Vollsperrung der Marktbrücke verschiedene Umleitungen. Diejenigen, die von Haspe oder Wehringhausen Richtung Dahl fahren, nutzen die Bahnhofshinterfahrung sowie die B 54 anstelle der Marktbrücke (Umleitung 10). Fahrzeuge aus der Heinitzstraße oder aus Eckesey kommend mit dem Ziel Innenstadt nutzen ebenfalls die B 54 und anschließend die Bahnhofshinterfahrung (U20). Die Strecke vom Bergischen Ring Richtung B54 erfolgt über die Hochstraße, Frankfurter Straße und Eilper Straße (U30). Fahrer aus Richtung Süden (Volmetalstraße), Emst und Eppenhausen in Richtung Innenstadt nutzen die Eilper Straße und anschließend die Frankfurter Straße, um auf den Bergischen Ring zu gelangen (U40).