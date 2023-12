In der Stadthalle werden am 2. Advent 200 bis 300 Besucher erwartet. Kurzweilig und unterhaltsam geht es bei der Benefiz-Auktion zu. Das Foto ist im vergangenen Jahr entstanden.

Hagen WP-Aktion Grill-Event, Mode und mehr: Tolle Versteigerung am Sonntag

Hagen Spannend wird es am 2. Advent ab 11 Uhr in der Stadthalle. Dort kommen Hotel- und Gastrogutscheine, Schmuck, Lederwaren und mehr unter den Hammer

Schön, dass nicht nur „alte Bekannte“, also Stamm-Spender, die Benefiz-Auktion der Stadtredaktion Hagen unterstützen, sondern auch „Ersttäter“. Wie Sam Lobbe und Yvonne Keding, die erst im Sommer die „Alte Reichsbank“ in Haspe eröffnen haben. Das Paar spendiert zwei 50-Euro-Restaurantgutscheine, die Auktionator Sven Söhnchen am Sonntag, 10. Dezember, meistbietend unters Volk bringen kann.

Das Team der „Alten Reichsbank“ in Hagen-Haspe steht für Gäste parat. Die Betreiber haben Restaurantgutscheine für die WP-Auktion spendiert. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Buffets von Partyservice Wunderlich

Auch neu im Sponsorenboot: Catering & Partyservice Wunderlich aus Haspe. Chef Dirk Wunderlich unterstützt das Event in der Stadthalle mit Gutscheinen für warme bzw. kalte Buffets für zehn Personen. Auch die J-Apotheken der Familie Wassermann beteiligen sich erstmals und spenden Blutdruckmessgeräte und einen 50-Euro-Geschenke-Gutschein.

Und auch Ralf Ebkemeier vom Leder- und Taschengeschäft „Jack’s Inn 54“ zeigt sich spendabel und stellt uns eine Damenhandtasche im Vintage-Style sowie ein cooles Herren-Portemonnaie für die Auktion zur Verfügung.

Coole Lederwaren von „Jack‘s Inn 54“ kann man am 10. Dezember ersteigern. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Präsente oder Gutscheine, über die wir uns besonders gefreut haben? Zum Beispiel das Picknick für eine Familie auf dem Eugen-Richter-Turm, das die Hagen-Wirtschaftsförderung spendiert. Oder das exklusive Dinner auf dem Dach der Stadthalle im Wasserlosen Tal. Stadthallen-Chef Volker Wolf lädt zwei Personen zu einem gediegenen Essen inklusive Aperitif und begleitender Getränke ein. Der Clou: Der Chef wird selbst servieren.

Und der bekannte Hagener Künstler Horst Becking unterstützt die Versteigerung auch in diesem Jahr wieder mit einem wertvollen Gemälde samt hochwertiger Rahmung, die Rahmen Möller gespendet hat. Das farbenfrohe Becking-Werk trägt den Titel: „In warmer Sommerluft“.

Der beliebte Künstler Horst Becking in seinem Atelier in Hagen: Er präsentiert das Bild, das er für die Auktion gespendet hat, hier allerdings noch ohne hochwertigen Rahmen. Foto: Yvonne Hinz / Hagen

Ebenfalls eine schöne Idee: die Einladung von Hagens Oberbürgermeister zu einem großen Konzert. Konkret: Erik O. Schulz spendet 2 x 10 Tickets für das Weihnachtskonzert der Bigband der Bundeswehr (moderiert wird die Veranstaltung von Comedian und Schauspieler Markus Maria Profitlich) am 20. Dezember in der Stadthalle (inkl. Sektempfang mit dem OB).

Speisen im Ristorante Enotria oder bei Café Halle

Das Autohaus Jürgens denkt an Reiselustige und spendiert einen Hotelgutschein. Die Krollmann-Group sowie die Saxx-Group unterstützen die Benefiz-Aktion jeweils mit einem 125-Euro-Gutschein für das Ristorante Enotria. Und Frank Fischer von Café Halle auf dem Tücking lädt acht Personen zum rustikalen Spießbraten-Grillen ein.

Danke für die gastronomische Unterstützung vor Ort

Gastronomisch vor Ort unterstützt wird die Versteigerung übrigens von der Stadtbäckerei Kamp, die Laugen- und Käsestangen sowie Stutenkerle spendiert, von Alex Poll (Provinzial Poll und Stein), der den Sekt sponsert, von Getränke Petrou (Soft-Getränke) und der Stadthalle (Kaffee).

Zu dem Event mit Kultfaktor werden 250 Besucher erwartet, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Wichtig: Bitte Bargeld nicht vergessen, Kartenzahlung ist nicht möglich. Das Parken auf dem Parkplatz der Stadthalle im Wasserlosen Tal ist am Sonntag übrigens kostenfrei.

Hilfe für Familien mit Kindern mit Behinderung

Der Erlös der Versteigerung kommt dem Familienunterstützenden Dienst der Caritas (FUD) zugute. Die Ehrenamtlichen kümmern sich um Familien mit Kindern mit Behinderung in Hagen.

Infos zum Spendenkonto

Wer die beliebte Benefiz-Aktion unterstützen möchte, hier die Infos zu unserem eingerichteten Spendenkonto: Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Familienunterstützender Dienst, Spendenkonto: DE 71 4505 0001 0100 1800 00. Wichtig: Spender, die eine Quittung erhalten möchten, müssen unbedingt­ ihre Adresse und das Stichwort „WP-Weihnachtsaktion“ auf dem Überweisungsträger vermerken. Wir freuen uns über Kleinbeträge genauso wie über größere Summen.

