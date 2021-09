Großbrand in Hagen: 120 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen

Hagen-Eilpe. Zwei Tage nach dem verheerenden Großbrand in Hagen-Eilpe ist die Brandursache noch unklar. Die Feuerwehr war mit mehr als 120 Kräften im Einsatz.

Zwei Tage nach dem Großbrand in einer Produktionshalle der Hagener Firma Firma Rudolf Rafflenbeul Stahlwarenfabrik ist die Brandursache noch unklar: „Die Ermittlungen dauern an“, bestätigt die Polizei. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen, ein Brandgutachter wurde hinzugezogen. In einem Kraftakt war es den Einsatzkräften der Feuerwehr gelungen, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Großbrand in Hagen: 120 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz

„Insgesamt waren rund 120 Kollegen von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Deutschem Roten Kreuz im Einsatz, viele weitere im Hintergrund, die die Wachen besetzt haben. Wir haben für den Einsatz auch Unterstützung von auswärtigen Kräften erhalten – beispielsweise bei den Luftmessungen, die durchgeführt wurden“, sagt Sprecher Dennis Hoff. Und die Zusammenarbeit habe funktioniert. Am späten Freitagabend noch war das Feuer unter Kontrolle.

Mehrere Stunden lang kämpften die Einsatzkräfte gegen das Feuer in Hagen: Am späten Abend meldete die Feuerwehr „Feuer unter Kontrolle“. Die Löscharbeiten jedoch dauerten noch bis zum nächsten Tag. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Luftmessungen waren aufgrund der immensen Rauchentwicklung bei dem Brand nötig geworden: Die Rauchschwaden waren in weiten Teilen Hagens am Himmel zu sehen, die Nina-Warnapp warnte die Bevölkerung. Hinzu kam: In der Produktionshalle waren Chemikalien in Brand geraten – unter anderem war Salzsäure aus den Beizbecken in die Volme gelaufen. Im gesamten Stadtgebiet wurden Messungen durchgeführt, um auszuschließen, dass Schadstoffe durch den Brand in die Luft gelangt sind. Was das angeht, konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden.

Mit Blick auf die Auswirkungen auf die Volme können derzeit weder Feuerwehr noch Polizei weitere Angaben machen. Bereits am Freitag waren Kläranlage sowie Wasserwerke informiert worden, nachdem klar war, dass Chemikalien vom Betriebsgelände aus in den Fluss gelangt waren. Auch das Landesumweltamt wurde verständigt.

