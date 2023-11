Der Centershop in Boele ist am Freitagabend niedergebrannt

Großbrand in Hagen: Center-Shop in Boele brennt nieder

Ein gewaltiges Feuer wütet in Boele. Dort brennt die Centershop-Filiale an der Schwerter Straße komplett nieder. Aktuelle Informationen.

Großbrand im Hagener Ortsteil Boele. Die Centershop-Filiale an der Schwerter Straße ist komplett verbrannt, die Halle in Teilen eingestürzt. Die Gebäude in unmittelbarer Umgebung scheinen äußerlich unbeschädigt, waren aber großer Hitze ausgesetzt. Was den Brand ausgelöst hat, ist aktuell noch völlig unklar. Dafür ist klar, dass nach aktuellem Stand keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Augenzeugen berichten, dass die Menschen das Geschäft sehr schnell verlassen konnten.

Völlig unklar ist noch, was den BRand ausgelöst hat. Foto: Michael Kleinrensing

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen