Aktion Große Kontrolle – massive Mängel in Problemhäusern in Hagen

Hagen. Die Behörden wollen den Kontrolldruck weiter hoch halten und entdecken eine einsturzgefährdete Wohnungsdecke, Brandlasten und Müll im Hinterhof.

Der Stadtordnungsdienst, die Bauaufsicht, die Wohnungsaufsicht, das Umweltamt, das Jobcenter, die Feuerwehr, die Polizei, der Zoll sowie Enervie haben bei einer gemeinsame Kontrollaktion sieben Immobilien in den Fokus genommen. Das Team wurde dabei durch einen rumänischen Verbindungsbeamten unterstützt.

Bereits am Vorabend der Kontrolle wurde die Leitstelle des Ordnungsamtes von Mietern eines Objektes über einen Wasserschaden in der Küchendecke informiert, der seit rund drei Monaten besteht. Der Stadtordnungsdienst besuchte die Immobilie und vereinbarte mit der betroffenen Familie eine Unterbringung bei Verwandten. Das Haus wurde kurzfristig auf die Liste der zu überprüfenden Objekte gesetzt. Im Rahmen der Kontrollaktion stellten die Mitarbeiter der Bauaufsicht fest, dass die Balkenlage zwischen Erd- und Obergeschoss durch das Wasser erhebliche Schäden erlitten hat. Die Standsicherheit ist nicht mehr gewährleistet, die Wohnung wurde geräumt.

Noch während der Überprüfungen kam eine Fachfirma, um erste Abstützarbeiten der Decke durchzuführen. Die Bauaufsicht leitete ein ordnungsbehördliches Verfahren ein. Die Wohnung wurde versiegelt.

Kontrolle des Meldestatus und der Schulpflicht

In einem Objekt erklärte ein Bewohner, er habe seinen Ausweis verloren und könne sich nicht ausweisen. Auf Drängen der Polizei und des Ordnungsamtes teilte er dann mit, er habe ein Foto seines Ausweises auf dem Handy. Während des Gesprächs stellte sich heraus, dass gegen die Person ein Haftbefehl vorlag, der vor Ort erfolgreich vollstreckt werden konnte. Von den insgesamt 186 gemeldeten Personen konnten die Behörden 148 überprüfen. Zehn Personen wurden angetroffen, die nicht unter den Anschriften gemeldet sind. Neun Personen wohnen nicht mehr unter den angegebenen Anschriften. Zudem traf das Team auf drei Schulverweigerinnen und Schulverweigerer. Die Einsatzkräfte erklärten eindringlich, wie wichtig der Schulbesuch ist.

Beschwerden über Müll, kein Schädlingsbefall

Eine bekannte Müllproblematik und/oder ein Schädlingsbefall lag nicht vor. Hier tragen die regelmäßige Überwachung sowie das schnelle Einschreiten des Umweltamtes bereits Früchte. In einer Immobilie griffen die Behörden Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie sich wiederholende Meldungen über Ruhestörungen auf. Sie sprachen die Mieter auf ihr Fehlverhalten an und forderten sie auf, den Müll zukünftig in den dafür vorgesehenen Müllbehältern zu entsorgen. Zudem musste im Beisein der Mitarbeitenden der Müll im Hinterhof beseitigt werden.

Zulassungsbehörde kontrolliert ausländische Fahrzeuge

Erstmals wurde das Team durch eine Kollegin der städtischen Zulassungsbehörde unterstützt. Während der Kontrolle rückten auch die Erfassung und Registrierung von ausländischen Fahrzeugen in den Fokus. Die Mitarbeiterin konnte mehrere Halterinnen und Halter von Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen in einer persönlichen Ansprache darüber aufklären, dass diese ihre Fahrzeuge unverzüglich auf ein deutsches Kennzeichen ummelden müssen.

Brandlasten in nahezu allen Objekten

Die Feuerwehr stellte in fast allen Immobilien fehlende Rauchwarnmelder in den Wohnungen sowie etliche Brandlasten in den Hausfluren fest. Auch hierbei half der rumänische Verbindungsbeamte bei der Aufklärungsarbeit. Im Rahmen der Kontrollaktion verzeichnete der Zoll drei Ordnungswidrigkeiten und ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Nichtzahlung des Mindestlohns sowie wegen Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitsentgelt. Die Mitarbeiter der Enervie überprüften Gas- und Wasserzähler auf eine mögliche Manipulation. Zudem wurde die Dichte von Wasserzählern kontrolliert. Zwei Gaszähler wurden gesperrt, ein Wasserzähler wurde gewechselt. In einer Immobilie waren sämtliche Wohnungen über einen Gas- und Stromzähler angeschlossen.

Im Nachgang der Kontrollaktion leiten die einzelnen Bereiche entsprechende Maßnahmen ein und schöpfen Ahndungsmöglichkeiten aus.

