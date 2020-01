Hagen/Dortmund/Schwerte. Bei einem Großeinsatz gegen Rocker in mehreren Städten sind am Morgen sechs Personen festgenommen worden. Auch ein Polizeipanzer war im Einsatz.

Großeinsatz im Rockermilieu: Am Morgen haben Kriminalbeamte um 6 Uhr zeitgleich acht Wohnungen in Wuppertal, Schwerte, Dortmund, Gelsenkirchen, Schermbeck, Herne und Castrop-Rauxel durchsucht. An einem Objekt in Dortmund öffneten die Einsatzkräfte ein Tor mit einem Spezialfahrzeug mit Räumschild.

Sechs Personen sind festgenommen worden, sie gehören alle der Führungsebene einer Rocker-Gruppierung an. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich hierbei um die Bandidos. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Gegen zwei der Festgenommenen bestand bereits ein Haftbefehl. Die Beamten transportierten alle Festgenommenen in das Polizeigewahrsam Hagen. Hier werden die Männer, die zwischen 36 und 56 Jahre alt sind, nun vernommen. In den Wohnungen sicherten die Beamten zahlreiche Beweismittel. Eine Schusswaffe wurde sichergestellt.

„Wegen der besonderen Gefährlichkeit der Festzunehmenden griffen die Ermittler bei den Festnahmen auf mehrere Teams der Spezialeinheiten zurück“, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Insgesamt waren etwa 240 Polizisten beteiligt, davon große Teile der Hagener Kriminalpolizei sowie Unterstützungskräfte aus anderen Behörden.

Erkenntnisse aus Hagener Rockerkrieg

Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen sind federführend bei der Aktion, weil die Erkenntnisse gegen die sechs Tatverdächtigen, die festgenommen wurden, aus den Ermittlungen im sogenannten Hagener Rockerkrieg stammen. Dort gibt es seit etwa zwei Jahren teils gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Bandidos und den seit mehr als vier Jahrzehnten in Hagen ansässigen Freeway Riders.

Sowohl die Freeway Riders, als auch die Bandidos hatte die Staatsanwaltschaft Hagen im Laufe der Ermittlungen in Teilen als kriminelle Vereinigung eingestuft und auf Basis des Paragraphen 129 des Strafgesetzbuches Ermittlungen eingeleitet. Erst vor wenigen Tagen waren bereits Mitglieder der Bandidos verhaftet worden. Auch hier lautet der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.

In der vergangenen Woche hatten die Rocker der Freeway Riders aus Hagen für Schlagzeilen gesorgt. Sie sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hagen einen 22-jährigen Hagener bedroht und entführt haben. Der Mann war nach eigenem Bekunden mit den Rockern in Drogengeschäfte verwickelt und hatte Schulden, die diese nun offenbar einzutreiben versuchten.