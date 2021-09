Großeinsatz an Hagener Synagoge - Polizei gibt Entwarnung

Hagen. Hinweise auf eine mögliche Bedrohung für die Synagoge in Hagen hatten am höchsten jüdischen Feiertag zu einem Großeinsatz geführt.

Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur haben Hinweise auf eine mögliche Bedrohung für die Synagoge in Hagen zu einem großen Einsatz der Polizei geführt. Nach stundenlangem Warten gaben die Behörden schließlich in der Nacht zu Donnerstag Entwarnung.

„Die Menschen sind in Sorge“, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag. Zugleich sei der Schutz des Gotteshauses verstärkt worden. Noch in der Nacht standen zwei Polizeiwagen vor dem Gebäude. Die Beamten waren mit Maschinenpistolen bewaffnet.

Zahlreiche Polizisten waren am Mittwochabend an der Synagoge in Hagen im Einsatz. Foto: Henning Kaiser / dpa

Doch die jüdische Gemeinde konnte ausgerechnet an Jom Kippur nicht zu einem traditionellen Gebet zusammenkommen. Schnell wurden auch die Erinnerungen an den Terroranschlag in Halle in Sachsen-Anhalt an Jom Kippur vor zwei Jahren wach. Zu den Hintergründen, die zu der Warnung führten, äußerte sich die Polizei in der Nacht zum Donnerstag zunächst nicht.

Der Platz vor dem Eingang zum Gebäude der Jüdischen Gemeinde. Foto: Henning Kaiser / dpa

„Es konnten vor Ort keine Hinweise auf eine Gefährdung festgestellt werden“, teilte die Polizei Dortmund in einer um 1.39 Uhr in der Nacht verbreiteten Mitteilung mit. Wie bei derartigen Lagen in Hagen und Umgebung üblich, war die Polizei Dortmund als übergeordnete Behörde zuständig für die Koordinierung des Einsatzes.

Die Potthofstraße, an dem das Gotteshaus liegt, war für mehrere Stunden gesperrt. Eine Hundertschaft der Polizei war am frühen Abend nach Hagen ausgerückt. Schwerbewaffnete Polizisten patrouillierten vor der Synagoge und im Umfeld des Gotteshauses. Auch Hagener Polizisten waren im Einsatz.

Mehrere Gebäude mit Polizeihunden durchsucht

Einsatzkräfte der Polizei stehen in Hagen an einem Einsatzfahrzeug. Foto: Kai-Uwe Hagemann / dpa

Der Bereich um die Synagoge war weiträumig gesperrt. Auch der Potthofpark und das Allerwelthaus waren während des Einsatzes nicht mehr zu erreichen. Polizisten standen in einer Kette dicht beieinander und ließen niemanden durch. Lediglich Anwohner wurden durch die Absperrung zu ihren Häusern geführt. Hundeführer mit mehreren Polizeihunden durchsuchten die Synagoge und das benachbarte Gemeindehaus, in dem auch eine Arztpraxis untergebracht ist. Sie fanden offensichtlich nichts in den Gebäuden.

Zu dem Einsatz selbst äußert sich die Polizei am Abend nur sehr zurückhaltend. In einer schriftlichen Stellungnahme hieß: „Uns liegen aktuell Hinweise über eine mögliche Gefährdungslage im Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung in Hagen vor. Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Wir stehen in einem engen Kontakt mit der jüdischen Gemeinde.“ Details? Fehlanzeige.

Jüdische Gemeinde Hagen zeigt sich besorgt

Um 19 Uhr hätte sich die jüdische Gemeinde eigentlich zu einem Gebet in der Synagoge versammelt. Am höchsten Feiertag des jüdischen Glaubens Jom Kippur, dem Versöhnungstag, endet die Gedenk- und Bußzeit seit dem jüdischen Neujahrsfest Anfang September. Dieser umfasst einen ganzen Tag, rund 25 Stunden. Die Gläubigen widmen sich ausgiebig dem Beten und Fasten. Das Fasten betrifft sowohl das Essen und als auch das Trinken. Doch die mögliche Gefahr wurde bereits am späten Nachmittag bekannt. Der Gottesdienst wurde kurzfristig abgesagt

Die Synagoge in Hagen wird häufig von der Polizei überwacht. Immer wieder stehen Streifenwagen gegenüber des Gotteshauses oder patrouillieren in der Potthofstraße. Aus der Jüdischen Gemeinde heraus war immer wieder die Sorge vor Anschlägen geäußert worden.

Gottesdienste in Synagogen den ganzen Tag hindurch

Einsatzkräfte der Polizei sperren eine Straßen in Hagen. Foto: Kai-Uwe Hagemann / dpa

Den Großteil des Tages verbringen gläubige Juden an Jom Kippur betend in der Synagoge. Die Gottesdienste erstrecken sich in allen jüdischen Gemeinden über den ganzen Tag.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wurde eingeschaltet. „Der Minister ist umfassend informiert über die mögliche Gefährdungslage“, sagte ein Sprecher. Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz war am Abend zunächst auf einem auswärtigen Termin, den er sofort abbrach, als er von der Situation an der Synagoge erfuhr. Schulz hatte sich noch am Abend mit der Leiterin des Polizeipräsidiums Hagen, Nicole Heiden, ausgetauscht.

Oberbürgermeister Schulz machte sich vor Ort ein Bild

Anschließend hatte er sich sofort auf den Weg nach Hagen gemacht, um sich vor Ort selbst ein Bild von der Lage zu machen. Der Oberbürgermeister erklärte am Abend: „So wenig wir auch über die genaue Situation wissen – in unseren Gedanken sind wir bei der Jüdischen Gemeinde Hagen.“

Die Synagoge und die Jüdische Gemeinde waren zuletzt im Mai in den Fokus gerückt. Damals war es zu Irritationen gekommen, als die Stadt eine israelische Flagge vor dem Rathaus abgehängt hatte. (mit dpa)

