Großes Karnevalsfinale in der Hagener City

Hagen Erst Empfang im Rathaus, dann ging es auf den Straßen weiter. Alles von Rosenmontag in Hagen. Und was ging in den Geschäften und den Kneipen ab?

Finale im Karneval - an Rosenmontag machten sich noch einmal Tausende auf in die Hagener Innenstadt. Gefeiert wurde im Rathaus, später säumten die Menschen die Straßen beim Karnevalsumzug und zogen in die Kneipen. Ein Blick in die City:

Rosenmontagsempfang im Ratssaal

Rosenmontag in Hagen: Hier gibt es die besten Fotos Rosenmontag in Hagen: Hier gibt es die besten Fotos Der Rosenmontagszug in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Beim Rosenmontagsempfang im Hagener Ratssaal tritt auch die Tanzsportgarde Grün-Weiß Vorhalle auf. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Etwa 15 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen am Vormittag im Ratssaal mit, räumen die Tische auf und geben Getränke aus. In diesem Jahr gibt’s die bei vielen Bürgern mittlerweile beliebte „After-Zug-Party“ im Rathaus allerdings nicht. Wohl auch deshalb, um den Innenstadt-Gastronomen keine Konkurrenz zu machen.

In den Geschäften

Bei Rewe in der Rathaus-Galerie Hagen ist es rappelvoll. Die Kunden denken wohl, der Supermarkt schließt um 13 Uhr. „Dabei hatte unser Geschäft doch auch schon im vergangenen Jahr an Rosenmontag durchgehend bis 22 Uhr geöffnet“, sagt eine Kassiererin. Und beim Discounter Netto in der Badstraße? Das gleiche Bild - lange Schlangen an den Kassen. „Wir haben auch heute bis 21 Uhr geöffnet, aber viele meinen, wir schließen ab mittags unsere Türen“, so der Filialleiter. Ein Blick in die Elberfelder Straße: Da hat das Fachgeschäft „Blumen Risse“ ebenfalls geöffnet. Die Mitarbeiterinnen fühlen sich ein bisschen wie Einzelkämpfer, „wir sind bis 18.30 Uhr hier“, so eine Verkäuferin mit „halb-guter“ Stimmung.

In den Gastro-Betrieben

Café Stich im Sparkassen-Karree war etliche Jahre für viele „Karneval light“-Freunde die richtige Adresse: Bei Kaffee und Kuchen durch die Fenster schauen und dabei den Zug verfolgen - das gefiel etlichen. Und dieses Mal? Hatte das Café bereits um 13 Uhr geschlossen.

Discofox-Stimmung in der Kneipe Crocodile: Wirt Magnus Peters hat sich eine Nikolausmütze aufgesetzt und lacht. Klar, der Rubel rollt an Rosenmontag. Party-Time auch im Café de Paris: „Ein Stern“ zieht noch immer. Genau wie „Atemlos“. Der vorgebaute Pavillon bebt beinahe.

Die närrischen Gesetze

Die Verlesung der närrischen Gesetze ist häufig lieb gemeint, aber nicht immer prickelnd gemacht. Doch als Prinz Detlef II. am Rosenmontag seinen fünften Paragrafen präsentierte, brauste dann doch herzlicher Applaus aus dem Auditorium auf: Denn Hagens oberste Tollität hatte soeben verfügt, dass sämtliche Ordnungshüter der Stadt bis zum Aschermittwoch frei hätten. Der Grund: Die Hagener bräuchten ihr Geld dringend für den Karneval und nicht für Knöllchen. Natürlich hat die Stadtredaktion prompt versucht, diese Regelung im Rathaus telefonisch gegenzuchecken. Doch dort lief ab 13 Uhr nur noch ein Band mit Karnevalsliedgut. Wir gehen also davon aus, dass die Sache klargeht – schließlich hat der Prinz ja auch den Schlüssel fürs Rathaus.

Auch interessant

Das Prinzenpaar

Als Botschafter der Zuversicht würdigte Oberbürgermeister Erik O. Schulz die Hagener Tollitäten Detlef II. und Simone II. Das Prinzenpaar habe es bei all seinen Auftritten verstanden, den Menschen ein optimistisches Gefühl zu vermitteln. Entsprechend zuversichtlich zeigte sich der Verwaltungschef, dass es dem närrischen Duo mit Schlüsselgewalt fürs Rathaus gelingen werde, innerhalb der nächsten 48 Stunden sämtliche Problemfälle von seinem Schreibtisch auf Nimmerwiedersehen abzuarbeiten.

Tritt sympathisch auf: das Prinzenpaar Detlef II. und Simone II. Im Vordergrund OB Erik O. Schulz. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ausmarsch

Mit dem neuen Hagener Dezernenten André Erpenbach verfolgte ein echter Kölsche Jung den Hagener Rosenmontagszug. Der Mann für Umwelt, Recht und Ordnung verfügt naturgemäß daheim nicht bloß über einen üppigen Kostümfundus, sondern vor allem über reichlich Zug-Erfahrung – sowohl in der Rolle als Zuschauer als auch als Teilnehmer des Rosenmontagszuges am Rhein. Was ihn am meisten erstaunt haben dürfte: Während sich der Kölner Zug über Stunden hinzieht, war am Trinkergehege unter dem Dach des Autoscooters das Spektakel nach einer guten halben Stunde passé. Ausmarsch.

