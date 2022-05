Kultur Großformatige Foto-Installation am Allerwelthaus in Hagen

Hagen. 23 großformatige Portraits werden ab kommenden Donnerstag im Dr.-Ferdinand-David-Park in Hagen der Öffentlichkeit präsentiert.

„Vielfalt gleich Heimat“, heißt die Foto-Installation, die im vergangenen Jahr mit der Fotografin Beba Ilic entstanden ist. Die Veranstaltergemeinschaft rund um das „Vielfalt-tut-gut-Festival“ vom Allerwelthaus in Hagen, der Integrationsagentur der Diakonie Mark-Ruhr, des Kommunalen Integrationszentrums und des Hagener Jugendrings freut sich darauf, endlich die 23 großformatigen Portraits über das lange Wochenende vom 26. bis zum 28. Mai im Dr.-Ferdinand-David-Park der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Installation zeigt, wie unterschiedlich die Menschen in Hagen sind und, dass sie als Hagener dennoch alle etwas gemeinsam haben. Zudem stimmt die Installation schon ein auf das „Vielfalt-tut-gut-Festival“, das am Samstag, 11. Juni, von 15 bis 22 Uhr ebenfalls im Ferdinand-David-Park am Allerwelthaus stattfinden wird.

Buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie

Begleitet werden die Ausstellungstage durch ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie. In entspannter Picknick-Atmosphäre startet die Installation am Donnerstag, 26. Mai, von 12 bis 16 Uhr im Park am Allerwelthaus. Alle Besucher sind eingeladen, es sich zwischen den zwei Meter großen Bildern mit mitgebrachten Decken, Kissen und Picknickkörben im Park gemütlich zu machen. „Entspannt zusammenkommen, sich begegnen und die Stadt und ihre vielfältigen Menschen aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen“ – darauf freuen sich die Veranstalter. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl an diesem Tag gesorgt.

Auch wenn das Café Mundial nach der Flutkatastrophe des vergangenen Jahres immer noch renoviert wird, startet es mit einem Kaffee-und-Kuchen-Angebot in die Terrassen-Saison. Alternativ kann auch ein liebevoll zusammengestelltes Picknick-Paket bestellt werden (Bestellungen bis 24. Mai unter mundial@allerwelthaus.org; sechs Euro pro Paket).

Fotobox der Medienpädagogen des Jugendrings Hagen

Insbesondere jüngere Besucher dürfen sich am 26. Mai auf die Fotobox der Medienpädagogen des Jugendrings Hagen freuen. Hier haben alle Besucher die Möglichkeit, sich an der digitalen Vielfalt-tut-gut-Wall zu beteiligen. Chillige Hängesessel in den Bäumen, in denen man über Kopfhörer entspannte Musik hören kann, runden das Angebot ab.

Am Samstag, 28. Mai, anlässlich des Weltspieltages wird der Verein stART international von 11 bis 15 Uhr ein Kreativangebot für Kinder aller Altersklassen im Park inmitten der Installation anbieten. stART international ist ein Netzwerk von Therapeuten, Pädagogen und Künstlern, das sich seit mehr als zwölf Jahren auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den verschiedensten, auch in schwierigen Lebenssituationen, spezialisiert hat.

Modellieren mit Ton und Armbänder knüpfen

Modellieren mit Ton, Malen in diversen Techniken, Armbänder knüpfen, aber auch Bewegungsspiele stehen auf dem Programm. Alle Kinder und Jugendlichen, besonders jene, die von Erfahrungen wie Krieg, Flucht und der Flut im vergangenen Jahr betroffen sind, sind herzlich zum Mitmachen eingeladen. Mit Waffeln und Getränken des Cafés Mundial können es sich Eltern und alle weiteren Installations-Besucher im Park gut gehen lassen.

+++Auch lesenswert: Betrugs-Anwalt aus Hagen muss ins Gefängnis+++

An folgenden Tagen ist die Installation ebenfalls im Park zu sehen: Freitag, 27. Mai, 16 bis 20 Uhr, Donnerstag, 9. Juni, 14 bis 18 Uhr, Freitag, 10. Juni, 16 bis 20 Uhr.

Eine Anmeldung ist an allen Tagen nicht notwendig. Besucher können nach Lust und Laune kommen und gehen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen