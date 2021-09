Grüne Hölle von Hagen

Die grüne Hölle, wie die Kartbahn in der Selbecke in Anlehnung an die legendäre Nordschleife des Nürburgrings genannt wird, ist eingebettet in ein Tal, umgeben von Wäldern.

Die Strecke, auf der 1976 die Weltmeisterschaft ausgefahren wurde, zählt zu den ersten Kartbahnen der Republik. Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schuhmacher ist hier in jungen Jahren Rennen gefahren und hat am Rande der Strecke gezeltet.

1963 ist die Bahn im Süden der Stadt entstanden. Bis 1976 ist die Strecke nach und nach gewachsen. 865 Meter ist sie lang. Es geht durch zwei Schikanen und vier 180-Grad Kurven.

Für große Kartsport-Veranstaltungen, zu der die Teams heute mit riesigen Lkw-Aufliegern anreisen, ist sie allerdings nicht geeignet. Es fehlt an Flächen.

Von der Lage her zählt das Motodrom Hagen allerdings zu den schönsten Kartstrecke Deutschlands.

Weitere Infos zu Öffnungszeiten und Preisen:www.motodrom-hagen.de

