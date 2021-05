Neuer Vorstand von Bündnis 90/Die Grünen in Hagen: Tobias Rödel, Alexandra Gerull, Paul Kahrau, Matthias Meisborn und Maristella Höppe, Grüne, Politik

Politik Grüne in Hagen: Mit jungem Team in den Wahlkampf

Hagen. Die Grünen in Hagen gehen mit neuem Vorstand in den Bundestagswahlkampf. Alexandra Gerull und Tobias Rödel sind die Sprecher.

Generationenwechsel bei den Hagener Grünen: Der Kreisverband geht mit einem neuen Vorstand in die Wahlkämpfe zum Bundestag und Landtag NRW. Die Mitglieder wählten in einer digitalen Jahreshauptversammlung ein fünfköpfiges Vorstandsteam. Den Kreisverband führen Alexandra Gerull (49) und Tobias Rödel (39) als Sprecher an. Komplettiert wird das Team durch Paul Kahrau (37) als neuen Kassierer sowie Maristella Höppe (29) und Matthias Meisborn (50) als Beisitzer. Der bisherige Vorstand stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl.

Alexandra Gerull sieht in den aktuellen Wahlen ein Aufbruchszeichen auch für die kommenden Wahlkämpfe: „Wir wachsen auch in Hagen kräftig und gehen mit neuer Energie in die Vorbereitung der Bundestagswahl“, beschreibt die Dozentin für Erwachsenenbildung. „Ich freue mich über die große Zustimmung der Mitglieder zu allen Positionen im Vorstand.“

Vorstand besteht aus Eltern

„Wir wollen unseren Kindern eine lebenswerte Welt hinterlassen – das ist eine der Triebfedern für unser politisches Engagement.“, ergänzt Paul Kahrau. Alle Vorstandsmitglieder seien Eltern und hätten besonders die Zukunft der Kinder im Blick. Kahrau: „Wir treten ein für eine Kultur, die wir gerade auf der Bundesebene sehen: teamorientiert und kooperativ. Unsere politische Arbeit wird die Menschen in den Mittelpunkt einer nachhaltigen ökologisch-sozialen Marktwirtschaft stellen und ein Sozialsystem schaffen, das gesellschaftlichen Zusammenhalt garantiert.“

Tobias Rödel als neuer Sprecher weist dabei auch auf die gelungene Staffelübergabe vom alten an den neuen Vorstand hin: „Es ist wichtig, dass Wissen und Erfahrung weitergegeben werden – darum danken wir unseren Vorgängern Christa Stiller-Ludwig und Dr. Rolf L. Willaredt für den engagierten und langjährigen Einsatz.“

Briefwahl zur Bestätigung steht aus

Der neue Vorstand werde vor allem deren kraftvolle, kommunalpolitische Arbeit fortsetzen und ausbauen. Dazu lade man alle Hagener ein, die Stadt gemeinsam lebenswerter zu machen.

Der neue Vorstand muss noch juristisch durch eine Briefwahl bestätigt werden.

