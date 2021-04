Grüne in Hagen: Unterstützung für Annalena Baerbock

Hagen. Die Hagener Grünen und ihr Bundestagskandidat Janosch Dahmen unterstützen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

Als „guten Gegenpart“ zur Männerdominanz der anderen Parteien bewertet Rolf Willaredt, Kreisverbandssprecher der Grünen, die Nominierung von Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin seiner Partei.

„Dabei ist es auch letztlich nicht so wichtig, wer am Ende für uns Grüne auf Platz eins antritt. Wichtig ist, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist“, kann sich der Partei-Chef einen Seitenhieb auf die Findung von CDU und CSU nicht verkneifen. „Überrascht hat mich das Ergebnis nicht. Aber ich bin begeistert davon, wie es am Ende bei uns gelaufen ist. Inhaltlich hätte Robert Habeck eine genau so hohe Akzeptanz an der Basis gefunden.“

„Kompetente Kandidatin“

Von einer „sehr kompetenten und überzeugenden Kandidatin“ spricht Janosch Dahmen, den die Grünen vor einigen Wochen als ihrem Kandidaten für den Wahlkreis Hagen/Ennepe-Ruhr präsentiert haben. Der Notarzt, der seit Herbst für die Grünen in den Deutschen Bundestag nachgerückt ist, verweist auf die anhaltende Pandemie und die andauernde Krise, die die politische Handlungsfähigkeit durchaus in Frage stelle.

„In dieser Phase setzen wir mit unserer Kandidatin ein Zeichen für ein moderne Land, dass Krisen bewältigen kann, während CDU und CSU sich durch Korruption und Hinterzimmerpolitik auszeichnen würden. „Ich finde es gut, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck die Kandidatenfrage unter sich geklärt haben und wir nun ein überzeugendes weibliches Angebot den Männern, die die anderen Parteien nominieren, entgegensetzen können. Ich habe großes Vertrauen in die beiden und denke, dass sie den Wahlkampf im Team überzeugend angehen werden.“