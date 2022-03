Grüne in Hagen: Verwaltung muss Bürger Ernst nehmen

Hagen. Sechs Mitglieder des Naturschutzbeirates Hagen sind zurückgetreten. Jetzt äußern sich Grüne und BfH/Die Partei zu dem Eklat im Rathaus.

Die Grünen in Hagen hat der Rücktritt von sechs Mitgliedern des Naturschutzbeirates, darunter der gesamte Vorstand, getroffen. Denn als Umweltschutzpartei sehen sie sich mit dem Gremium besonders verbunden, wie Rüdiger Ludwig betont: „Der Naturschutzbeirat hat eine wichtige Aufgabe. Es wäre äußerst unklug, wenn wir nicht auf den Rat dieser Experten hören würden.“

Ludwig, Vorsitzender des Umweltausschusses der Stadt Hagen, will sich dafür einsetzen, dass der Naturschutzbeirat wieder in die reguläre Beratungsfolge der Ausschüsse und Gremien in Hagen eingebunden wird. Bevor er einen entsprechenden Antrag stellen werde, wolle er jedoch die Sitzung seiner Fraktion am kommenden Montag abwarten.

Streit zwischen Naturschützern und Stadtverwaltung

Die zurückgetretenen Mitglieder des Naturschutzbeirates hatten beklagt, dass ihnen durch den Ausschluss aus dem Beratungsgang wichtige Informationen vorenthalten blieben. Das habe sich beim Kahlschlag am Hohenhof in besonderer Weise gezeigt.

Die Stadt Hagen argumentiert, dass die Aufgabe des Naturschutzbeirates im Wesentlichen in einer internen Beratungsfunktion gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde im Vorfeld der von dort zu treffenden wichtigen Entscheidungen und Maßnahmen bestehe. Ein darüber hinausgehendes Mitentscheidungsrecht stehe dem Naturschutzbeirat gesetzlich nicht zu. Vor den Fällungen am Hohenhof habe man übrigens die Mitglieder informiert.

Ludwig sieht Gründe im zwischenmenschlichen Bereich

Im übrigen zeigte sich Ludwig sehr enttäuscht darüber, dass die zurückgetretenen Mitglieder des Naturschutzbeirates ausgerechnet von den Grünen fehlende Rückendeckung beklagt hätten. Er selbst habe sich jedenfalls nie abwertend über den Beirat und dessen Tätigkeit geäußert. „Die Gründe für den Eklat liegen meines Erachtens denn auch weniger in Sachthemen begründet als vielmehr im zwischenmenschlichen Bereich“, so Ludwig. Leider Gottes gebe es Menschen, die ihren Standpunkt bis zum letzten Atemzug durchziehen würden statt aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden.

Dass der Naturschutz bei der Stadtspitze in Hagen kein Gehör finde, wollte Ludwig nicht bestätigen. Als Grüner müsse man allerdings manche Niederlage einstecken und ganz dicke Bretter bohren, denn die Bedeutung von Umweltthemen sei nicht in allen Köpfen verankert. Außerdem hapere es mit der Öffentlichkeitsarbeit: „Die Verwaltung muss daran arbeiten, den Bürger in Hagen Ernst zu nehmen.“ Er werde künftig bei jeder noch so kleinen Fällaktion nachfragen, ob die Bürger informiert worden seien.

Mediation soll Wogen glätten

Auch die Fraktion Bürger für Hohenlimburg/Die Partei beantragt die Wiederaufnahme des Naturschutzbeirats in die Beratungsfolge der städtischen Gremien. Zudem soll die Verwaltung in einem Mediationsgespräch auf die Kritikpunkte der Beiratsmitglieder eingehen, um die Handlungsfähigkeit des Naturschutzbeirats zeitnah wieder herzustellen.

Wie Fraktionsvorsitzender Frank Schmidt darlegte, sei der Antrag dringlich, da der Hagener Naturschutzbeirat nach den Rücktritten nicht mehr handlungsfähig sei. Naturschutzbeiräte seien jedoch laut Landesnaturschutzgesetz vorgeschriebene Vertretungen.

Expertise unabdingbar

Seit November 2020 sei der Hagener Naturschutzbeirat gegen seinen Willen nicht mehr in die Beratungsfolge der städtischen Gremien einbezogen worden, was zuvor 30 Jahre lang der Fall gewesen sei, so Schmidt. Mit solch fehlender Unterstützung seitens der Verwaltung werde das Landesnaturschutzgesetz, wonach Naturschutzbeiräte bei Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft mitwirken sollten, ad absurdum geführt.

Da es sich beim Naturschutzbeirat nicht nur um eine vorgeschriebene Vertretung handele, sondern die fachliche Expertise der Mitglieder in Fragen des Umwelt- und Naturschutzes unabdingbar sei, müsse die Handlungsfähigkeit des Beirats umgehend wiederhergestellt und das Verhältnis zwischen dessen Mitgliedern und der Stadtspitze sowie der Politik verbessert werden. Dabei erweist es sich als kontraproduktiv, wenn sich die Stadtverwaltung auf rein rechtliche Vorgaben berufe, so Schmidt: „Vielmehr sollten die Wünsche der Beiratsmitglieder so weit wie möglich akzeptiert und deren Engagement somit gewürdigt werden.“

Deshalb muss das freundschaftlich-konstruktive Gespräch mit den ehrenamtlich im Naturschutzbeirat tätigen Experten gesucht und deren Kritik ernst genommen werden, um umgehend wieder auf die für den Umweltschutz wertvollen Anregungen des Gremiums zurückgreifen zu können: „Die Wiederaufnahme in die Beratungsfolge der städtischen Gremien ist für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ebenfalls unerlässlich.“

