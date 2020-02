Grünkohlessen der CDU Hohenlimburg: Fördergelder ab 2021

„Wir haben in den vergangenen Jahren an dieser Stelle schon aufgeregter diskutiert“, erinnert sich Willi Strüwer zurück. Und in der Tat wirkte das traditionelle Grünkohlessen der CDU Hohenlimburg am Freitag im Café am Markt über weite Strecken wie ein harmonisches Miteinander. Zu Gast war bereits zum siebten Mal Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz mit Gattin. „Ich würde mir wünschen, dass nächstes Jahr wieder ein Oberbürgermeister Erik O. Schulz hier zum Essen vorbeikommt“, signalisierte Jochen Eisermann, Vorsitzender CDU Hohenlimburg, klare Unterstützung für die Kommunalwahl im September. Und erntete Applaus aus den gefüllten Tischreihen im Café am Markt.

Vor dem Grünkohl servierte Schulz in seiner Rede wenig Angriffspunkte. In Bezug auf den „Insek“-Prozess in Hohenlimburg (diese Zeitung berichtete) zeigte er sich optimistisch, dass das Gutachten zügig erstellt und die nächsten Schritte Fahrt aufnehmen. „Ich bin guter Dinge, dass wir schon im nächsten Jahr an Mittel aus der Städtebauförderung kommen können.“

Hoffen auf verkaufsoffene Sonntage

Deutlich träger wirkt für manch Hohenlimburger an den Tischen dagegen das Vorgehen, wenn es um die Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen geht. So gab es Kritik dafür, dass ein solcher für den Bauernmarkt abgelehnt wurde. „Man kann natürlich zu dem Ergebnis kommen, dass ,die’ uns den Markt kaputt machen wollen“, sagte Schulz. „Aber das stimmt nicht. Wir als Verwaltung haben ein Interesse, dass die Veranstaltungen zum Verkaufsoffenen Sonntag klappen.“ Die Vergangenheit habe aber gezeigt, dass viele Menschen zu beteiligen seien. „Wir wollen, dass diese Entscheidungen rechtssicher getroffen werden.“ Auf weiteres Nachhaken sicherte er aber zu, das Thema nochmal „inhaltlich“ mit in die Hagener Verwaltung zu nehmen.

Hitzig wurde es dann bei der Debatte über ein Gedankenspiel, das aktuell in Verwaltungskreisen besprochen wird: der mögliche Umzug der Kfz-Zulassungsstelle von Hohenlimburg nach Hagen-Stadtmitte. Ein Mietangebot vom Eigentümer der Volme-Galerie liege vor, so Schulz. „Die Idee ist nicht, was ist für uns als Verwaltung am schönsten, sondern was ist für die Bürger am attraktivsten.“ Es gebe aber noch keine Vorentscheidung zu dem Thema. Und: „Es macht keinen Sinn, Verwaltungseinheiten von links nach rechts zu schieben, ohne sich Gedanken zu machen, was mit den Lücken vor Ort passiert.“

Eisermann gibt sich noch zurückhaltend

Als später der herzhafte Grünkohl mit Mettwurst serviert wurde, gab es also kaum neue Nachrichten für Hohenlimburg, die das Tischgespräch versüßen konnten. Und wie sieht es mit einer möglichen Kandidatur für das Amt des Bezirksbürgermeisters aus, Herr CDU-Vorsitzender Eisermann? „Wir warten jetzt erstmal die Mitgliederversammlung ab“, hält dieser sich noch zurück, offensiv mit dem Amt zu sympathisieren. Zutrauen würde sich Eisermann, der auch an der Spitze des Schützenvereins Holthausen steht, die Arbeit aber schon. „Im Verein haben wir ein super Team und meine Frau entlastet mich auch. Bisher läuft es doch ganz gut“, so der Chef der Hohenlimburger CDU.