Gruß aus der Türkei: Rapper „Jigzaw“ will zurück nach Hagen

Sein fünfjähriges Einreiseverbot in die Bundesrepublik läuft in Kürze ab. Der in die Türkei abgeschobene Gangsta-Rapper verspürt mittlerweile eine große Sehnsucht nach seiner alten Heimatstadt.

Diese Nachricht wird seine Fans zum Jubeln bringen und diejenigen, die ihn nicht mögen, geradezu wütend machen: Nuhsan C. (29), besser bekannt als „Jigzaw“, kommt zurück nach Hagen. Sein fünfjähriges Einreiseverbot in die Bundesrepublik läuft in Kürze ab. Der in die Türkei abgeschobene Gangsta-Rapper verspürt mittlerweile eine große Sehnsucht nach seiner alten Heimatstadt.

Jigzaw verspricht: „Ich bin nicht mehr der Alte, ich bin jetzt ein ganz braver Junge geworden.“ Was angesichts von gut 40 Ermittlungsverfahren, die er einst bei der Polizei angesammelt hatte, nicht leicht zu glauben ist. Darunter waren Diebstähle, Drogendelikte und Körperverletzungen. Jetzt aber hat der besonders unter jungen Leuten beliebte Musiker (750.000 monatliche Hörer allein bei Spotify, 182.000 Follower bei Instagram) nach eigenen Angaben die Chance genutzt, von der West-Türkei aus fleißig an seiner weiteren Karriere zu basteln.

Abgetaucht nach Angriff mit Machete

Seine unrühmliche Vergangenheit will Jigzaw vergessen machen: Dass er 2017 am Wilhelmsplatz in Wehringhausen einen betrunkenen Kontrahenten mit einer Machete niederstach. Dass er dafür vom Amtsgericht zunächst zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde und daraufhin untertauchte. Dass er nach öffentlicher Fahndung von Spezialeinsatzkommando festgenommen werden konnte und in Untersuchungshaft kam. Und dass er von seinem damaligen Förderer, Rapper Kollegah, gegen 40.000 Euro Kaution aus dem Hagener Gefängnis freigekauft wurde (mit dem er aber heute nichts mehr zu tun haben will).

Rapper „Jigzaw", der in Hagen aufgewachsen ist und hier 40 Ermittlungsverfahren am Hals hatte, entspannt in einem Pool in der Türkei. Foto: Jigzaw/Instagram

Im April 2019 wandelte das Landgericht die erstinstanzlich verhängte Haftstrafe schließlich in eine Bewährungsstrafe von 21 Monaten um. Doch schon am 3. Juni musste Jigzaw, der neben türkischen auch armenische Wurzeln hat, die Bundesrepublik mit dem Flieger schnellstens verlassen, um seiner Abschiebung zuvorzukommen. Seitdem lebt er in der Türkei.

„Eine wertvolle Reise“

Wir erwischen Jigzaw per Video-Telefonat in Kusadasi, einem Touristenzentrum mit noblem Yachthafen und feinen Sandstränden. Während des Gesprächs schlendert er gelassen durch seine große Eigentumswohnung, von einigen Zimmern aus schweift sein Blick über die Wogen der Ägis, am Horizont ist Griechenland zu erkennen. Dort dürfte der Rapper aber derzeit noch nicht hin, weil sein Einreiseverbot für den gesamten Schengen-Raum gilt. Doch das stört ihn nicht weiter: „Der jahrelange Aufenthalt in der Türkei war wie eine wertvolle Reise für mich, auf der ich mich selbst finden konnte. Ich habe seitdem viel dazugelernt.“

Jigzaw (weißes Hemd) wird beim Prozessauftakt in Hagen im August 2018 von Fans zum Gericht begleitet. Foto: Michael Kleinrensing / Archiv

Der große Rapper-Traum ist für Jigzaw aber noch längst nicht ausgeträumt: Erst vor wenigen Tagen brachte er einen Song mit seinem Rapper-Kollegen „Haftbefehl“ (35) heraus. Anfang des Monats stand er gemeinsam mit „Capital Bra“ (28), dem derzeit angesagtesten Rapper Deutschlands, in einem Studio in Dubai vor dem Mikrofon.

Rückkehr zu seiner Mutter

Jetzt freut er sich auf seine Rückkehr in die Volmestadt, wo er geboren ist und wohin ihn das Heimweh zurücktreibt: „In Hagen lebt meine Mutter – und dort ist auch mein Vater begraben“, sagt er. Und er fügt hinzu: „Ich freue mich, endlich mal wieder einen richtigen Döner zu essen.“ Den gab’s in der Türkei nicht.

So verabschiedete sich „Jigzaw“ einst am Flughafen aus Deutschland. Foto: Alex Talash

