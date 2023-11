Weihnachten in Hagen „Gut gebrüllt, Löwe“ will 30.000 Kinder im Theater fesseln

Hagen Poppig-brasilianisch ist die Musik, die Handlung spannend: Ab 2. Dezember wird der Kinderbuchklassiker von Max Kruse im Theater Hagen gespielt.

Einen echten Kinderbuchklassiker von Max Kruse präsentiert das Theater Hagen zur Weihnachtszeit: Ab Samstag, 2. Dezember, heißt es auf der Hauptbühne 35-mal „Gut gebrüllt, Löwe“.

„Es muss doch nicht immer zwingend ein Weihnachtsmärchen sein, das wir präsentieren. Hauptsache, wir erzählen eine schöne Geschichte für Kinder“, sagt Intendant Francis Hüsers. Er verspricht den jungen Zuschauern (das Stück spricht Kinder ab fünf Jahren an) „ein poppiges Singspiel, das zum Mitklatschen und Mitsingen animiert“. Und im Finale sei der Ohrwurm schlechthin zu hören.

Musik von Andres Reukauf

Die Musik stammt auch in diesem Jahr wieder von Andres Reukauf, der es versteht, kindgerechte Klänge auf die Bühne zu bringen. Schlagzeug, Saxophon, Akkordeon und andere Instrumente kommen zum Einsatz, „und es geht nicht nur poppig, sondern auch rockig-brasilianisch zu“, macht Co-Dramaturgin Lisa Könnecke neugierig.

35-mal wird die Geschichte zur Weihnachtszeit im Theater Hagen gezeigt. Foto: Boris Golz Fotografenmeister / Boris Golz / Theater Hagen

Zur Geschichte zur Weihnachtszeit selbst nur soviel: Es geht um einen Löwen, den fiesen Onkel Rao, seine Blechbüchsenarmee und um den Traum vom Fliegen. Sechs junge Schauspielerinnen und Schauspieler sowie vier Statisten sind an dem Stück, für das seit sechs Wochen geprobt wird, beteiligt.

Vorverkauf läuft gut

Mit dem bisherigen Vorverkauf ist das Theater sehr zufrieden, „für die 22 Schul- und 13 Familienvorstellungen haben wir bereits 20.525 Tickets verkauft“, sagt Sprecherin Ina Wragge. Zum Vergleich: Für das Kinderstück in der Adventszeit 2022 gingen insgesamt nur 21.060 Karten weg, allerdings gab es damals auch noch eine durch Corona bedingte, freiwillige Einschränkung der Besucherzahl pro Vorstellung.

„Im vergangenen Jahr haben wir höchstens 600 Zuschauer zugelassen, in diesem Jahr finden maximal 820 Gäste Platz“, so Ina Wragge. Und weiter: „Für die Premiere am Samstag um 17 Uhr gibt es nur noch Restkarten, ebenso für die meisten Schulvorstellungen. Im Freiverkauf - also zum Beispiel für Familien - sind allerdings noch genügend Tickets erhältlich.“

Zahlreiche Jugendromane, Gedichte und Reiseberichte

Zum Hintergrund: Der bekannte deutsche Schriftsteller und Kinderbuchautor Max Kruse (1921-2015) brachte etliche Kinderbuchreihen um Urmel, „Der Löwe ist los“ und Lord Schmetterhemd heraus, außerdem zahlreiche Jugendromane, Gedichte und Reiseberichte. „Gut gebrüllt, Löwe“ ist der dritte Band seiner fünf Bände umfassenden Kinderbuchreihe und erschien vor 56 Jahren (1967). Im selben Jahr wurde die Geschichte von der Augsburger Puppenkiste verfilmt.

Auch interessant

Übrigens: Der Ausspruch „Gut gebrüllt, Löwe“ stammt ursprünglich aus William Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtstraum“, in der es in einem Akt heißt „Well roared, lion.“

30.000 Besucher werden erwartet

In den Vorjahren wurden unter anderem „Die Prinzessin auf der Erbse“, „Der Räuber Hotzenplotz“, „Alice im Wunderland“ und im vergangenen Jahr „Morgen, Findus, wird’s was geben“ auf der großen Bühne im Saal präsentiert. An die 30.000 jungen Besucher verfolgen in jedem „normalen“ Jahr die spannenden, kindgerechten Inszenierungen mit Musik.

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die Märkische Bank das Weihnachtsmärchen bzw. die Geschichte zur Weihnachtszeit, auch 2023 steuert das Bankhaus 5000 Euro bei.

Weitere Vorstellungen: 3.12. (11.00 + 14.00 + 17.00 Uhr), 9.12. (11.00 Uhr), 10.12. (11.00 Uhr), 16.12. (11.00 + 14.00 + 17.00 Uhr), 17.12. (11.00 + 14.00 + 17.00 Uhr), 25.12.2023 (15.00 Uhr).

Schulvorstellungen: 4.12. (9.00 + 11.30 Uhr), 5.12. (9.00 + 11.30 Uhr), 6.12. (9.00 + 11.30 Uhr), 7.12. (10.00 Uhr), 8.12. (10.00 Uhr), 11.12. (9.00 + 11.30 Uhr), 12.12. (9.00 + 11.30 Uhr), 13.12. (9.00 + 11.30 Uhr), 14.12. (10.00 Uhr), 18.12. (9.00 + 11.30 Uhr), 19.12. (9.00 + 11.30 Uhr), 20.12. (9.00 + 11.30 Uhr), 21.12.2023 (10.00 Uhr)

Die CD zu „Gut gebrüllt, Löwe“ erscheint zur Premiere am Samstag, 2. Dezember, und ist an der Theaterkasse und im Foyer des Theaters zum Preis von acht Euro erhältlich.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen