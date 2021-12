Guten Morgen Hagen: Auf der Zielgeraden

Redakteurin Yvonne Hinz drückt die Daumen, dass das Parkhaus seinen Betrieb wieder aufnehmen kann. Und was ist mit dem offenen Sonntag?

Jetzt heißt es Daumen drücken, dass auf der Zielgeraden nichts mehr passiert. Ich meine, dass die für Mittwoch geplante Wiedereröffnung des Volme-Galerie-Parkhauses nicht doch noch in die Hose geht. Aber ich bin optimistisch und freu’ mich für all jene, die endlich wieder ihr vertrautes Parkhaus ansteuern können. 867 Parkplätze – eine stattliche Zahl – stehen dann wenigstens für die letzten Tage des Weihnachtsgeschäftes noch zur Verfügung.

Und auch am verkaufsoffenen Sonntag könnten die Parkflächen in der Hagener Einkaufspassage dann ja wieder genutzt werden.

Bislang grünes Licht für offenen Sonntag

Apropos offener Sonntag: Noch gibt es kein grünes Licht für den von der Werbegemeinschaft auserkorenen Zusatz-Tag, aber es scheint so, dass sich die Türen der Einzelhändler am kommenden Sonntag, 19. Dezember, von 13 bis 18 Uhr öffnen werden.

Der Antrag dafür wurde vor einigen Wochen von der Bezirksvertretung Mitte positiv aufgenommen und es ist davon auszugehen, dass auch in der Ratssitzung am Donnerstag der offene Sonntag mit einem Nicken durchgewunken wird. Für Einzelhändler, die verbindlich Mitarbeiter rekrutieren müssen, zwar eine „knappe Kiste“, aber was ist in diesen Tagen schon lange im Voraus planbar?

