Glosse Guten Morgen, Hagen: Aus Mangel an Übereifer

Auf die Erkenntnisse am Tag nach der Wahl blickt WP-Redakteur Martin Weiske.

Der Tag danach dient gewöhnlich dem Wundenlecken: Den einen dröhnt der Kopf, weil es beim Feiern arg früh geworden ist. Die anderen leiden eher, weil es ein Trost-Bierchen zu viel geworden ist. Das Ergebnis bleibt sich nahezu gleich.

SPD-Sieger Wolfgang Jörg musste am Montag einräumen, dass die Genossen sich offenbar zu sehr auf das von den Demoskopen prophezeite Kopf-an-Kopf-Rennen verlassen hätten – ein solches hätte ihm in Hagen nämlich üblicherweise den sicheren Sitz im Landtag beschert, den der 59-Jährige inzwischen seit 17 Jahren belegt. Das wird jetzt auch die nächsten fünf Jahre so sein, allerdings wird der Emster diesmal mit einem tiefblauen Auge im Landtag Platz nehmen. Angesichts eines denkbar knappen Vorsprungs von gerade mal noch 377 Stimmen hat der CDU-Herausforderer Dennis Rehbein den Genossen gezeigt, dass sie zu bequem, zu siegesgewiss, zu selbstgefällig oder auch zu uninspiriert agiert haben – vielleicht gar eine toxische Mischung aus allem. Zumindest Teile der Partei sind im Gegensatz zum bienenfleißigen Unionsteam nicht gerade durch Übereifer aufgefallen.

Grüne in Party-Stimmung

Durchweg beschwingt trat die Schar der Hagener Grünen bei der Mini-Wahlparty im Rathaus auf. Zwar blieb die Hagener Partei mit vier Prozentpunkten traditionell hinter dem Landesergebnis zurück, was der besten Laune beim Gläschen Sekt aber keinen Abbruch tat. Ratsfraktionssprecher Jörg Fritsche hatte sich gleich ins schneeweiße Party-Sommerhemd gehüllt, während sein weibliches Pendant Nicole Pfefferer als passionierte Werder-Bremen-Sympathisantin an diesem Wahlsonntag gleich doppelten Grund zum Feiern hatte. Sie plagte lediglich die Sorge, ob es nach den jüngsten Grünen-Erfolgen überhaupt noch genügend Personal gebe, um eine ideologisch gewogene Entourage rund um die 38 Abgeordneten zu gruppieren.

Die freiwerdenden Mitarbeiter aus den SPD- und FDP-Büros erscheinen ihr dazu weniger geeignet. Es sei denn, es ampelt am Rhein.

