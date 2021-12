Guten Morgen Hagen: Aus Versehen vergessen

Einige große Geschäfte in der Volme-Galerie sind nach dem Hochwasser wieder an den Start gegangen. Aber auch eine kleinere SB-Bäckerei.

Die Kleinen werden oftmals vergessen. Nicht aus böser Absicht, sondern aus Versehen. Ich spreche übrigens nicht von klein geratenen Menschen, sondern­ von Geschäften oder Gastrobetrieben.

Und in diesem Fall ziehe ich mir den Schuh selbst an. Ich habe zum Beispiel mehrere Male über die durch das Hochwasser im Juli bedingte Schließung der Einzelhandelsgeschäfte in der Volme-Galerie in Hagen berichtet und irgendwann dann endlich ihre Wiedereröffnung bzw. Neueröffnung verkündet.

So konnte das Bekleidungshaus Sinn im November wieder an den Start gehen. Und auch das Café/ Restaurant Bar Celona konnte fast zeitgleich wieder Gäste empfangen. Genau wie das Team des neuen, italienischen In-Restaurants L’Os­­teria­, das seinen Kunden erstmals Pizza und Pasta servieren konnte.

Backwerk schlichtweg vergessen

Wen ich bei den Wieder- und Neueröffnungen in der Volme-Galerie schlichtweg vergessen hatte zu erwähnen? Die Bäckerei Backwerk an der Badstraße, also im Seitenflügel der Volme-Galerie. Backwerk hat Anfang Dezember seinen Betrieb wieder aufgenommen.

Und den Betreibern der kleinen­ SB-Bäckerei ist vor Erleichterung darüber bestimmt ein genau so schwerer Stein vom Herzen gefallen wie den großen Platzhirschen.

