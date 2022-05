Guten Morgen Hagen: Berchum-Bus nicht auf dem Kieker

Eine Leserin ärgert sich über den Bus, der nach Berchum fährt. Oder eben nicht. Redakteurin Yvonne Hinz hat nachgehört.

Unsere Leserin ist richtig erbost, „schon wieder stand ich am Montag an der Haltestelle und kein Bus kam. Und das ist nicht das erste Mal.“

Die Frau spricht über die Linie 525, die zwischen Hagen-Zentrum und Berchum pendelt. „Der Bus fährt sowieso nur einmal pro Stunde. Wenn er denn überhaupt kommt. Wochentags steuert uns der letzte Bus um 20.30 Uhr an, sonntags ist ab 18 Uhr Schicht“, echauffiert sich die Mutter zweier Kinder.

Sie habe mit ihren Kindern schon bei Eiseskälte an der Haltestelle auf die 525 gewartet, und ihrer Mutter sei mehrfach Gleiches passiert. „Ein Busfahrer einer anderen Linie­ hat mir neulich erzählt, dass, wenn es zum Beispiel wegen Krankheit Personalmangel bei der Hagener Straßenbahn gibt, die Verbindung nach Berchum gekappt wird“, sagt unsere Leserin stocksauer.

Handeln bei akutem Engpass

Wir haben nachgefragt. „Die Dame hatte leider einfach mehrfach Pech“, versichert Alicia Pieper, Sprecherin der Hagener Straßenbahn. Es sei keinesfalls so, dass man gezielt eine Linie bei Personalknappheit stilllegen würde. Wenn es einen akuten Engpass gebe, würde man höchstens an einer Stelle, an der es mehrere Ausweichmöglichkeiten gibt, die Taktung ändern, aber bestimmt nicht gezielt die Berchumer Verbindung noch weiter ausdünnen.

„Es gibt bei uns auch keine festen Bezirke, in denen stets die gleichen Busfahrer unterwegs sind, sondern wir haben ein Rotationsverfahren“, erklärt Sprecherin Alicia Pieper.

In „unserem“ Fall seien leider verschiedene Busfahrer mehrfach aufgrund von Krankheit ausgefallen. Für die erklärenden Worte seitens der Straßenbahn kann sich unsere Leserin nichts kaufen, aber wenigstens weiß sie nun, dass niemand ihre Berchum-Strecke auf dem Kieker­ hat.

