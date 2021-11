Guten Morgen Hagen: Blumen für den „Opa“

Von einer netten Geste zwischen den Generationen und Kulturen berichtet Martin Weiske.

Es ist eine jener Geschichten, die Mut machen, dass das längst praktizierte Miteinander in dieser immer bunter werdenden Stadt es nicht verdient hat, ständig hinterfragt oder gar angezweifelt zu werden.

Ein Rentner ist in Altenhagen entlang einer Hauptstraße auf dem Heimweg vom Bäcker nach Hause. In der Hand hält er ein Brot und angesichts der schäbigen Witterung einen Regenschirm, als er plötzlich stolpert und der Länge nach hinknallt. Im gleichen Moment stoppt neben ihm ein Autofahrer, macht sein Warnblinklicht an, springt aus dem Wagen und kümmert sich um den Gestürzten.

Glücklicherweise ist der 84-Jährige weitgehend unversehrt geblieben. Der Helfer, ein geflüchteter junger Mann aus dem Libanon, der inzwischen mit Frau und Sohn in Wehringhausen lebt, geleitet den Senior in seinen Pkw und chauffiert ihn nach Hause.

Nur wenig später klingelt es bei dem mit Prellungen davongekommenen Hagener an der Pforte: Vor der Haustür steht erneut der Libanese – diesmal mit Frau und dem dreijährigen Spross. In der Hand hält der Kleine einen Rosenstrauß für den lädierten „Opa“. Die herzliche Geste einer jungen Familie aus der Fremde, die so sehr die in der Heimat verbliebenen Großeltern vermisst.

