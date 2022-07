Guten Morgen, Hagen: Brunnenspiel ohne Wasser

Stillgelegte Wasserspiele in der Hagener Innenstadt haben nichts mit der drohenden Energiekrise zu tun – noch nicht.

Wenn Putin am Gashahn spielt, zittert ganz Europa. Noch nicht fröstelnd, sondern aus Sorge. Während die Republik vor einem Jahr täglich die Corona-Inzidenzen und Pandemie-Toten registrierte, richtet sich der Blick heute vorzugsweise auf die Füllstände der Gasspeicher.

Garniert wird dies mit den wildesten Ideen, wie man drohenden Versorgungsengpässen begegnet: Manche Kommunen schalten in den frühen Abendstunden ihre Ampeln ab oder reduzieren die Straßenbeleuchtung. Andere verzichten darauf, kommunale Brunnenanlagen sprudeln zu lassen. Wer nun glaubt, dass dies in Hagen bereits an dem dekorativen Wasserspiel zwischen dem Solitärgebäude und dem Burger-Bräter an der Hohenzollernstraße umgesetzt werde, der irrt: Die anhaltende Trockenheit ist vielmehr einem Autounfall geschuldet, bei dem die Sprudeltechnik ramponiert wurde. Der Wirtschaftsbetrieb kümmert sich bereits um die Reparatur. Was nicht bedeutet, dass nach gelungener Instandsetzung hinterher doch abgeschaltet wird.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen