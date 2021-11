Guten Morgen Hagen: Das Glück des OPA-Bürgermeisters

Wenn der Verwaltungschef Großvater wird, beginnt das O. in seinem Namen Sinn zu machen, meint WP-Redakteur Martin Weiske.

Egal ob bei Facebook oder Instagram: Der stolze Hagener Verwaltungschef hat am Wochenende kaum einen Kanal ausgelassen, um dem Rest der Stadt mitzuteilen, dass es die erste Enkelin in seine Familie geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch zu diesem so besonderen Segen natürlich auch von dieser Stelle – quasi von Großvater zu Großvater!

Dennoch wird die Redaktion darauf verzichten, in dieser Woche mit dem Begriff des „OPA-Bürgermeisters“ zu operieren. Aber vielleicht lassen wir uns mal zu einem „Erik Opa Schulz“ hinreißen. Jetzt hat das O. endlich einen Sinn.

