Guten Morgen Hagen: Das Internet braucht einen kühlen Kopf

Hagen. Das neue Haushaltsgerät kann Internet. Das weckt Wünsche. „Guten Morgen Hagen“ wünscht Jens Stubbe.

Der Ex-Kühlschrank entstammte noch einer Zeit, als es das Internet so noch gar nicht gab. Die Frau des Hauses hatte ihn einst mit in die Ehe gebracht. Und obwohl es Tage gab, in denen es im Inneren angesichts der stetig steigenden Zahl von Familienmitgliedern so eng wurde, dass das Gerät dazu neigte, seinen Inhalt von ganz alleine auszuspucken, leistete es doch treue Dienste.

Der Neue kann auch Dinge ausspucken. Allerdings auf Knopfdruck. Eiswürfel zum Beispiel. Eine Funktion, die wir in der kalten Jahreszeit wohl eher vernachlässigen dürften.

Kann der Kühlschrank Nachschub ordern?

Aber er kann sogar Internet. Was das genau bedeutet, wissen wir noch nicht. Haben uns zunächst auf die wichtigen Funktionen beschränkt. Das Gerät kann nämlich – man mag es kaum glauben – auch noch kühlen.

In der Zwischenzeit ist die Phantasie gereift: Kann dieses Wunderwerk seinen eigenen Inhalt im Supermarkt gleich selbst ordern? Oder reagiert es auf den Sprachbefehl „Hey, Kühli“ und stellt auf Kommando ein vortemperiertes Feierabendbierchen bereit?

Die Gefahr des Scheiterns

Werde am Wochenende versuchen, unser Heimnetzwerk um den Kühlschrank zu ergänzen. Sollte ich an der Technik scheitern… einfach kühlen Kopf bewahren.

