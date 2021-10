Guten Morgen Hagen: Der neue Mitbewohner heißt Aloisius

Redakteurin Yvonne hat in ihrem Garten in Hagen einen neuen Mitbewohner.

Hagen. WP-Redakteurin Yvonne Hinz beheimatet seit Samstag in ihrem Garten einen kleinen Apfelbaum. Was sich hinter dem „Roten Aloisius“ verbirgt.

Wir haben einen neuen Mitbewohner. Nicht im Haus, sondern im Garten. Ich spreche von keinem Maulwurf, der auch alle­ paar Monate­ gern bei uns in der Erde vorbeischaut, sondern von Aloisius­. Pardon, dem Roten Aloisius­.







Das Apfelbäumchen, das derzeit gerade mal einen Meter misst, stammt aus der Nähe von Ulm. Friedbert und Ilse haben den Obstbaum dort in einer Baumschule mit strengen Augen ausgesucht. „Der muss es sein“, befanden die Beiden und luden Aloisius – so der Name der Herbstapfelsorte – kurzerhand­ in ihren Kofferraum.

Am Wochenende haben wir den kleinen Baum, der laut Pflanzanleitung irgendwann mal robuste Äpfel aus Bayern tragen soll, bei uns auf der Wiese eingepflanzt. Warum Aloisius zu den beliebtesten Apfelsorten zählt? Weil er „himmlisch im Geschmack“ sein soll und schon mal als „Top-Ten-Obstsorte“ ausgezeichnet wurde.





Für uns aber genau so wichtig: Der Bayernapfel soll „einfach in der Pflege und Erziehung sein“. Na also­, das richtige für uns ungeschulte Hobbygärtner. Wir sind auf die erste Ernte gespannt. Gemeinsam mit Friedbert und Ilse.

