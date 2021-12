Guten Morgen Hagen: Die Hoffnung auf ein Wiedersehen

WP-Redakteur Jens Stubbe erinnert an die ausgefallen WP-Versteigerung und hofft auf ein Wiedersehen 2022.

Hagen. Die WP-Versteigerung am gestrigen Sonntag in Hagen musste wegen Corona ausfallen. Spenden für die WP-Weihnachtsaktion kann man trotzdem.

Dieser Sonntag wäre der Tag der WP-Versteigerung in Hagen gewesen. Und wieder war es nichts. Corona, diese verflixte Pandemie, hat uns nun zum zweiten Mal dazu gebracht, diese wunderbare Veranstaltung, bei der in jedem Jahr mehr als 300 Hagener zusammenkommen, um Gutes im Rahmen der WP-Weihnachtsaktion zu tun, abzusagen.

Dieser Sonntag ist auch ein Anlass, um noch einmal an einen wundervollen Menschen zu denken, der leider nicht mehr unter uns ist. Schauspieler und Regisseur Werner Hahn, der in diesem Jahr viel zu früh verstorben ist und der über so viele Jahre die WP-Versteigerung als Auktionator mitgeprägt hat. Er hat den Hagenern mit seiner charmanten Art manchen Schein für die gute Sache aus der Tasche gezogen, ohne selbst je einen Cent für sein Engagement zu fordern.

Trauriger und trister Sonntag im Dezember

Das alles macht traurig an einem tristen Dezember-Sonntag. Und trotzdem seien zwei Hinweise erlaubt: Wir freuen uns über jeden, der auch ohne Versteigerung die WP-Weihnachtsaktion zugunsten von drei Organisationen, die nach der Flutkatastrophe anderen geholfen haben, obwohl sie selbst viel verloren haben, unterstützt. Und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir uns 2022 zu diesem Highlight wiedersehen.

