Guten Morgen Hagen: Die Stadt braucht Zeichen der Hoffnung

Hagen. Im Jahr von Corona und der Jahrhundertflut braucht Hagen Zeichen der Hoffnung. Eine Glosse zum Weihnachtsfest von Jens Stubbe.

Da liegt es nun da, das Kind in der Krippe. Und es ist – wie all die Jahre – ein Symbol der Hoffnung. Dieses Jahr aber ist besonders in dieser Stadt. Die Corona-Pandemie liegt noch immer wie ein dunkler Schatten über Hagen. Und ein Hochwasser unvorstellbaren Ausmaßes, eine Jahrhundertflut, hat im Sommer Menschen die Existenz unter den Füßen weggerissen. Hoffnung, Zuversicht, eine Aufbruchstimmung – so wie vor mehr als 2000 Jahren – braucht es in Hagen jetzt so dringend.

Da liegt es nun wieder da, das Kind in der Krippe. Leider nicht in der St.-Bonifatius-Kirche in Haspe. Da war der Stall nebst Figuren im Januar abgebrannt. Nun streiten sich Gemeinde und Versicherung um eine Neuanschaffung und um den Wert, den die alte Krippe hatte. Von der hängt nun ein großformatiges Foto in der Kirche. Die Hoffnung, an 2022 wieder eine echte Krippe aufzustellen, haben die Gläubigen nicht aufgegeben.

Unsichtbar hilft Obdachlosen in Hagen

Geschichten, die Hoffnung machen, erzählen wir. Zum Beispiel vom Verein Unsichtbar, der mit einem so sichtbaren Mobil in den Nächten in Hagen unterwegs ist. Ehrenamtliche kümmern sich um Menschen, um die sich sonst niemand mehr kümmert. Um Obdachlose, die in der Kälte völlig auf sich allein gestellt sind. Ein starkes Zeichen der Hoffnung in dieser Stadt.

Das sendet auch Basil Abusarhan, ein junger Palästinenser, der aus seiner Heimat Betlehem Krippenfiguren aus Olivenholz mit nach Hagen gebracht hat. Der junge Mann, der im Evangelischen Krankenhaus in Haspe zum Krankenpfleger ausgebildet wird, feiert eigentlich gar kein Weihnachten. Und trotzdem berühren ihn dieses Fest und die Bräuche so sehr, dass er in diesem Jahr zum ersten Mal in seinem Leben einen Weihnachtsbaum geschmückt hat. In der Pflegeschule, die er besucht.

Die Stadtredaktion Hagen wünscht frohe Weihnachten

Blicken wir also auf das Kind in der Krippe. Und erfreuen uns daran, dass es uns Hoffnung gibt. Denken wir an jene in dieser Stadt, die das Fest nicht so erleben können, wie sie es sich gewünscht haben. Und halten wir für einige Momente inne.

Ein frohes, ein gesegnetes und ein hoffnungsvolles Weihnachtsfest – wünscht Ihnen in diesem Sinne das gesamte Team der Stadtredaktion Hagen.

