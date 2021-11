Guten Morgen Hagen: Duell mit dem Wurzelwerk

Den Verlust seines heimischen Spatens kann Waldretter Martin Weiske kurz vor dem langen Winter gut verkraften.

Löcher für zig Eichen-Bäume zu graben, damit unsere Ur-Ur-Ur-Urenkel sich in 200 Jahren auch noch an grüner Natur erfreuen können, war an diesem Wochenende durchaus eine erfüllende Erfahrung. Zumindest für mich.

Mein Mitgebrachter Spaten dürfte das sicherlich anders betrachten. An Pflanzloch 7 hat es ihm das Genick – Pardon! – den Stiel gebrochen. Beim ehrgeizigen Duell mit dem Wurzelwerk eines abgestorbenen Fichtenstumpfes hat es sowohl das Holz als auch den Edelstahl-Schaft des Gartengerätes zerlegt. Zum Glück konnten die Forstleute des WBH mit einem stabilen Ersatz aushelfen.

Ich verbuche den Verlust als Kollateralschaden. Bis zur Pflanzsaison im heimischen Garten im Frühjahr muss jetzt fix Ersatz her.

