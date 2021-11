Guten Morgen Hagen: Ein sehr guter Grund!

Warum Redakteurin Yvonne Hinz nicht gemosert und gemeckert hat, als ihr Arzt zum verabredeten Termin nicht in der Praxis war.

Eigentlich wär’ ich auf dem Baum gewesen und hätte geschimpft wie ein Rohrspatz: „In aller­ Herrgottsfrühe aufgestanden für nichts und wieder nichts“, „Unverschämtheit“ – aber in diesem Fall blieb ich ganz ruhig.

Der Arzt meines Vertrauens war gestern Morgen zum verabredeten Termin nicht da, sein Team wollte mich darüber informieren, doch meine Telefonnummer lag in der Praxis nicht vor.

Ein guter Grund zum Fernbleiben

Ich stand also umsonst an der Rezeption und konnte unverrichteter Dinge kehrtmachen. Warum ich nicht gemosert und gemeckert hab’? Weil mein Arzt in der Nacht Großvater geworden war. Wenn das kein guter Grund zum Fernbleiben aus der Praxis ist. Glückwunsch an eure ganze Familie!

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WPplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen