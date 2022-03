Guten Morgen Hagen: Ein Statement der Polizei auf Facebook

Hagen. Die Polizei Hagen setzt auf Facebook ein starkes Statement zum Frauentag. Das ist ein Ansage an Männer, die Frauen verprügeln.

Eine der Meldungen, die uns am Montagmorgen in der Redaktion Hagen erreicht hat, stimmt besonders nachdenklich: „Ehemann (40) schlägt nicht zum ersten Mal zu“ lautet der Titel. Und im Grunde ist damit auch schon vieles gesagt. Wieder hat ein Mann seine Frau verprügelt. Eine Straftat, eine Körperverletzung, die durch den etwas beschönigenden Begriff „häusliche Gewalt“, unter dem diese Angriffe in der Statistik verschlagwortet werden, kaum korrekt wiedergegeben wird.

Täglich wird in Hagener Haushalten geprügelt. Täglich greift irgendwo in dieser Stadt ein Mann eine Frau an. Die eigene Ehefrau, die Freundin, vielleicht auch die Ex. Einige wenige dieser Taten werden angezeigt, die meisten dürften im Verborgenen bleiben.

Polizei Hagen kennt Opfer und Schicksale

Die Polizei Hagen weiß um Attacken und Schicksale, die sich dahinter verbergen. Mit einem Post auf Facebook hat sie am Internationalen Frauentag darauf aufmerksam gemacht. „Veilchen gehören in den Garten“ steht dort vor dem Bild einer Topfblume geschrieben. Ein Kollegin vom Opferschutz hat diese Veilchen mit ins Präsidium gebracht.

„Veilchen gehören in den Garten“ – eine Botschaft, die sich an all die prügelnden Männer richtet. Dem ist nichts hinzuzufügen.

