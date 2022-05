Guten Morgen, Hagen: Eine Frage der Zahnarzt-Perspektive

Auf seine allzu unterschiedlichen Zahnarzt-Erfahrungen blickt Martin Weiske.

Ein Date mit dem Dentisten des Vertrauens wird nicht von jedem Patienten geschätzt. Ich gehöre glücklicherweise zur Gruppe derer, die ihre jährliche Inspektion der Kau­leisten mit großer Gelassenheit angehen. Denn traditionell gibt es dort nichts zu meckern.

Das war zumindest über Jahrzehnte so, bis mein langjähriger Zahnarzt in Hagen-Haspe sich aufs Altenteil zurückzog. Notgedrungen legte ich die Wartung meiner Zahnreihen in die Hände eines jüngeren Kollegen im Quartier. Mit überraschenden Nebenwirkungen: Plötzlich sollte es Probleme an diversen Ecken geben, die bislang nicht einmal für ein zartes Ziehen bekannt waren. Daher sei, so der dringliche Ratschlag des Mediziners, eine Zahnreinigung im Quartalsrhythmus geboten – natürlich mit Extrarechnung.

Ich habe daraufhin entschieden, eine Zweitmeinung einzuholen. Dieser Kollege meint wiederum: Alles bestens, keine Probleme – wir sehen uns nächstes Jahr wieder.

Erstaunlich, was ein Perspektivwechsel so bewirken kann.

