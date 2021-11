Guten Morgen Hagen: Eine seltsame Vermehrung

Wenn man im Urlaub die Hotelzimmer-Einlasskarte verliert, ist das nicht schön, findet Redakteurin Yvonne Hinz. Aber wenn man plötzlich drei hat?

Die Einlasskarte zum Hotel­zimmer hab’ ich in Urlauben schon zigmal verloren. Mal hab’ ich sie auf dem Tisch im Restaurant liegengelassen, mal neben der Liege am Pool. Dieses Mal verlief es anders – da hatte ich am Abreisetag gleich drei Kärtchen in der Tasche.

https://www.wp.de/staedte/hagen/

Klar, meine Originalkarte, dann hatte ich kurz vor dem Auschecken im Hotel am Strand eine herrenlose Einlassberechtigung gefunden, aber woher kam die dritte Karte? Der besseren Hälfte fiel ein, dass ein Techniker wenige Tage zuvor unseren Router im Zimmer wieder flott gemacht hatte und eine eigene­ Karte bei sich hatte. Und die hatte er wohl bei uns liegen lassen…

An der Rezeption konnte alles aufgeklärt werden und wir rückten ab. Aus der kanarischen Sonne, aus angenehmen Temperaturen, aus entspannter Atmosphäre.



Und hier? War es am Ankunftsabend grau, kalt und nass. Trotzdem, wir hatten erholsame Tage ohne Reisekrankheiten, ohne Streit und Stress und ohne nervige Zwischenfälle. Schön, wenn man wieder gut aus dem Urlaub zurückkehrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen