Guten Morgen Hagen: Endlich - der Urlaub ist rum!

Hagen. Steffi war beinahe froh, als der Urlaub zu Ende war. Warum sich die Hagenerin auf ihr Zuhause freute, erzählt WP-Redakteurin Yvonne Hinz.

Die Freundin ist beinahe froh, dass er vorbei ist – der knapp zweiwöchige Urlaub in Süddeutschland. Merkwürdig? Nein, ich finde, irgendwie­ verständlich. Am Tegernsee, wo Steffi und ihr Mann seit zwölf Jahren regelmäßig urlauben, war es diesmal im Oktober kälter denn je.







„So frisch und windig, dass wir meist schon nach kurzer Zeit wieder in unsere Ferienwohnung geflüchtet­ sind“, erzählt die Freundin aus Hagen genervt. In der Unterkunft hätten sie dann „die Heizung volle Pulle aufgedreht, um möglichst schnell aufzutauen“. Also nichts mit Bötchen fahren oder früh abends gemütlich in einem Biergarten sitzen.

Der Begriff Süddeutschland beziehungsweise Bayern sei diesmal zu dieser Jahreszeit leider nicht gleichzusetzen gewesen mit mildem Klima. Und von Sonnenschein hätte auch keine Rede sein können. Doch letztendlich fand Steffi auch an diesen größtenteils unerfreulichen Urlaubstagen noch etwas Positives: „Wir sind bei strömendem Regen und grauem Himmel abgereist. Da freut man sich doch wieder richtig auf Zuhause.“ Wo sie recht hat, hat sie recht.

