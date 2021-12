Guten Morgen Hagen: Hoffentlich mehr als Pläne

Die Liste der in 2022 geplanten Veranstaltungen ist lang. Yvonne Hinz hofft, dass Feste und Events auch tatsächlich realisiert werden können.

Die Stadt Hagen hat jüngst eine Liste für Veranstaltungen, die 2022 stattfinden sollen, herausgegeben. Beim Lesen merkt man, wie reich unsere Stadt im Grunde an Events und Festen ist. Wenn die Veranstaltungen denn stattfinden können. . .





Ob Karnevals- oder Osterkirmes, das Frühlingsfest „Hagen blüht auf“ oder „Hagen Karibisch“ – da kann man sich tatsächlich so manchen­ Termin vormerken.





Stimmt ja, in den Vorjahren gab’s dann ja auch noch die gediegenen Weinfeste am Rathaus an der Volme­, die zünftige Hasper Kirmes, das Lust auf Urlaub machende Konzert „Swing in die Ferien“ auf dem Elbersgelände, Muschelsalat-Open-Air-Abende und im Spätsommer das Picknick „Ganz in Weiß“ – all das ist auch für 2022 geplant.





Im September sollen die Hasper Lichter festlich leuchten, das Oktoberfest auf dem Höing möchte für rustikale Wiesn Gaudi sorgen und diverse Weihnachtsmärkte sollen das Jahr beschließen.





Was soll man da sagen? Wir drücken­ allen Veranstaltern und auch uns Besuchern des ein oder anderen Events beide Daumen, dass die Vorhaben auch realisiert werden können. Hoffentlich.

