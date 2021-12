Guten Morgen Hagen: Keine frühe Trennung

Redakteurin Yvonne Hinz wundert sich, dass sich manche Leute schon am 2. Weihnachtstag von ihrem Weihnachtsbaum trennen.

Abgetakelte Weihnachtsbäume am 2. Weihnachtstag? Für Yvonne Hinz undenkbar. Ihre Tanne muss im Wohnzimmer noch eine Weile durchhalten.

Komisch – schon gestern hab’ ich bei uns im Viertel drei oder vier abgetakelte Tannenbäume entdeckt. Die ausrangierten Bäume lagen in Vorgärten beziehungsweise vor einem Garagentor.

Natürlich ohne Deko-Kugeln und Sterne und zum Glück auch ohne Lametta.

Es scheint so, als hätten sich die Besitzer an ihren Bäumen leid gesehen. Vielleicht sind sie aber auch in den Winterurlaub gestartet und wollten ihren Weihnachtsbaum vorher loswerden.

Und wir? Wir waren stolz wie Oskar­, dass wir in diesem Jahr so früh dran waren. Unser Baum ziert nämlich bereits seit Anfang Dezember­ unseren Wohnbereich.

Durstige Tanne

Aber die Tanne ist durstig, verflixt durstig, und darum nennen wir den Baum auch scherzeshalber „unsere Saufziege“.

Ans Abtakeln denken wir noch lange nicht. Schließlich müssen sich die Mühen des Besorgens und des Aufstellens gelohnt haben. Genau wie das - wenn auch schöne – dekorieren mit Weihnachtsschmuck.

Deshalb versorgen wir unseren Baum literweise mit frischem Wasser­ und hoffen, dass er auch im neuen Jahr wenigsten noch ein paar Dutzend Nadeln­ besitzt.

Wann wir uns von „unserer Saufziege“ trennen­? Geplant ist der 9. Januar. Frühestens ...

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen