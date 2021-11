Guten Morgen Hagen: Kompetenz statt Profilierung

Mit Sorgen blickt Martin Weiske auf das Gezänk der Verantwortlichen rund um den Corona-Kurs.

Dass bei den Corona-Impfungen zurzeit einiges unrund läuft, lässt sich an der zickigen Tonalität in der Republik ablesen: Die geschäftsführende Bundesregierung keilt gegen die Ampel-Koalitionäre, die Ständige Impfkommission gegen die Kakophonie aus der Politik und der Söder-Markus ohnehin gegen jeden.

Zuletzt wetterte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gegen die versammelte Hausärzteschaft: So legte er jüngst angesichts der davongaloppierenden Inzidenzwerte der Medizinerschaft nahe, mehr Zeit in den Praxen und weniger Zeit auf dem Golfplatz zu verbringen. Immerhin ließen sich am Wochenende mit jeder Impfnadel 36 Euro verdienen. Da ist angesichts einer aktuellen Bugwelle von 800.000 ausstehenden Boosterterminen ein Extra-Zubrot drin.

Zwischen Bundeskanzleramt und Bundeskegelbahn

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Dr. Dirk Spelmeyer, keilt derweil zurück: „Bei allem Respekt für Herrn Laumann, der normalerweise alle Facetten zwischen Bundeskanzleramt und Bundeskegelbahn perfekt abdeckt: Hier ist er weit übers Ziel hinausgeschossen.“

Manchmal hätte ich als Bürger einfach gerne das Gefühl, dass das Pandemie-Handeln in kompetenten, weniger in profilierungssüchtigen Händen liegt.

