Guten Morgen Hagen: Mitten in der Nacht hellwach

Wachen Sie manchmal nachts gegen 3 Uhr einfach auf? Da geht es ihnen wie Marcel Krombusch - der sich in die Zeit vor der Glühlampe zurückwünscht

Wachen Sie manchmal nachts einfach auf? In den jüngsten Tagen und Wochen hatte ich gelegentlich das „Vergnügen“. Irgendwann rund um 3 Uhr gingen die Augen auf. Nun laß ich in einem Artikel vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass nächtliches Aufwachen aus dem Schlaf ein verbreitetes Phänomen ist. Zitiert wird ein Schlafmediziner, der den Grund dafür in Hormonen sieht, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Da um 3 Uhr nachts das Gehirn nur gedrosselt läuft, neigen wir in jener Phase zudem zu Dünnhäutigkeit und Depression. Nicht die schönste Stimmung, um mit offenen Augen im Bett zu liegen.

Manch einer wünscht sich da vielleicht die Zeit zurück, als es noch kein elektrisches Licht gab und es üblich war, mitten in der Nacht aufzustehen, etwas zu essen oder sogar die Nachbarn zu besuchen. So zumindest berichtet Artur Roger Ekirch. Der amerikanische Historiker hat für sein Buch „In der Stunde der Nacht“ erforscht, wie Menschen in West- und Mitteleuropa vor 300 Jahren die Nacht verbracht haben. Eine Erkenntnis: Durchschlafen war damals ein Fremdwort. Ob das nun hilft, das eigene Aufwachen in der Nacht gelassener zu betrachten, sei dahingestellt. Aber vielleicht lohnt die nächtliche Lektüre des oben genannten Buches. Wenn man schonmal wach ist...

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen